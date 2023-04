Gli studenti protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento

QUALI SONO le principali caratteristiche dell’offerta formativa della Luiss?

"Luiss – spiega la Prorettrice dell’Ateneo Simona Romani (nella foto) – si caratterizza per un’offerta formativa magistrale molto ampia – 14 corsi di studio – prevalentemente in lingua inglese che spaziano dall’economia al management, dal data science alle relazioni internazionali fino alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. In questa offerta sono inclusi due nuovi corsi magistrali in Marketing e in Strategic management, interamente erogati online in un mix di attività sincrone e asincrone molto innovative".

Quale modello formativo proponete?

"Si tratta di percorsi che in generale si caratterizzano per una forte prospettiva interdisciplinare ed esperienziale, per l’attenzione costante all’innovazione nei contenuti e nelle modalità didattiche erogate, per un orientamento internazionale molto spiccato grazie ai numerosi double degree, joint program ed in generale opportunità di studio all’estero, e per una interazione continua con le aziende e le istituzioni che fanno parte del vastissimo network dell’Ateneo. Tutti questi elementi sono alla base del modello educativo ‘Enquiry-Based Learning’ della Luiss, dove gli studenti e le studentesse diventano protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento".

Quali sono i fattori competitivi e innovativi sui quali puntate per attrarre i giovani più talentuosi?

"Proponiamo innanzitutto di prepararli per il futuro consegnando nelle loro mani le ‘grammatiche dei saperi’ nelle varie aree disciplinari. Per fare questo gli studenti e le studentesse imparano innanzitutto come le conoscenze vengono prodotte, revisionate e validate nelle varie discipline. Successivamente, facilitati dall’interazione con i loro colleghi, docenti e professionisti, diventano attori responsabili della produzione e del trasferimento di nuove conoscenze, imparando a formulare domande rilevanti e ad applicare rigorosamente i metodi e le metodologie apprese per raccogliere, analizzare e interpretare dati al fine di suggerire nuovi processi decisionali, iniziative e soluzioni applicabili a diversi problemi reali".

Con quali effetti e vantaggi?

"La comunità Luiss, integrando in maniera costante nella propria offerta formativa il corpo accademico e il mondo delle professioni, è in grado di offrire conoscenze rigorose radicate nelle epistemologie disciplinari ma al tempo stesso adeguate a comprendere la complessità dei problemi contemporanei. Non proponiamo quindi ‘corpi inerti’ di conoscenze che gli studenti potranno solo memorizzare, ma una conoscenza e una metodologia che, se ben apprese, permettano agli studenti e alle studentesse di agire e avere un impatto significativo nella società e nel mondo del lavoro. Inoltre, la Luiss propone un contesto educativo molto internazionale, sia lato corpo docente che lato studenti, rendendo quindi possibile vivere un’esperienza multiculturale nel cuore di Roma".

Quali sono i servizi di assistenza nello studio che garantite?

"Grazie alle moltissime attività co-curriculari ed extra-curriculari proposte, gli studenti e le studentesse in Luiss possono non solo approfondire, ma anche allargare la loro formazione, andando oltre gli ambiti disciplinari e teorici più classici. Lo fanno tramite attività laboratoriali, seminari in piccoli gruppi oppure sessioni molto personalizzate con il loro tutor. Gli studenti hanno quindi straordinarie opportunità per crescere personalmente e professionalmente. Non vanno poi dimenticate le 1.300 borse di studio con le quali, ogni anno, vogliamo premiare giovani di talento che altrimenti non avrebbero accesso all’alta formazione. E’ il nostro impegno per riattivare l’ascensore sociale del Paese".

Come funziona e a quali risultati porta il vostro sistema di placement post-laurea?

"Il tasso di occupazione dei nostri studenti è del 94% entro un anno dalla conclusione degli studi e per i neolaureati l’attesa media tra il conseguimento della laurea e il primo lavoro è pari a circa due mesi. Risultati sicuramente positivi frutto di uno straordinario lavoro fatto insieme ai nostri studenti e docenti, dal nostro staff Luiss dedicato al placement che in Luiss si chiama ‘Career service’".

Con quale risultato complessivo per i giovani e per l’università nel suo complesso?

"Grazie al modello educativo ‘Enquiry-Based’, gli studenti e le studentesse imparano sin da subito l’importanza di sviluppare capacità di pensiero critico e creativo, leadership, spirito imprenditoriale, adattabilità, teamwork, analisi ed interpretazione dei dati maturando queste competenze in un ambiente di condivisione, collaborazione, pratica e discussione. Infine, è di questi giorni il grande successo raggiunto nella classifica degli atenei più prestigiosi al mondo, dove la Luiss conquista il14 esimo posto per gli studi politici ed internazionali del QS World University Rankings by Subject, consolidando la sua reputazione a livello mondiale grazie agli importanti investimenti nella ricerca, alla didattica e alla crescente spinta all’internazionalizzazione".