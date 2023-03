BizAway annuncia 150 assunzioni entro fine anno

BIZAWAY, la scaleup friulana attiva nel Business Travel dal 2015, prevede per il 2023 una forte crescita e quindi ha avviato un massiccio piano di assunzioni che prevede un aumento di circa 150 risorse entro la fine di quest’anno. I comparti interessati da questo incremento di personale saranno soprattutto i team Product e Sales, per la prima parte dell’anno, e il team di Service e Operation per il secondo semestre. Inoltre verranno ricercate figure specialistiche nei settori Finance, Accounting e People. Sono diverse le posizioni per le quali è già avviato il processo di selezione per le sedi italiane della scaleup, tra cui Backend Engineer & Team Lead: farà parte del team Product e sarà responsabile dell’implementazione delle strategie, della supervisione, della distribuzione dei compiti e della definizione degli obiettivi. DevOps Engineer: farà parte del team Product e si occuperà di tutte le fasi dello sviluppo software, dal coding al rilascio, oltre che di tutte le operazioni di aggiornamento e manutenzione. Frontend Engineer: farà parte del team Product. Sono richieste competenze tecniche come una conoscenza approfondita di Javascript e una buona conoscenza di Angular e AngularJS, o altri framework JavaScript simili, HTML, CSS3 e preprocessore CSS (Sass o Less), Git...