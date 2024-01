L’intelligenza artificiale spinge Microsoft: supera Apple ed è la società che vale di più al mondo

Roma, 11 gennaio 2024 – Sulla spinta dell’intelligenza artificiale, Microsoft supera Apple e le strappa il titolo di società che vale di più al mondo. A riportare il dato è il Financial Times. I titoli di Microsoft salgono del 2,1% per una capitalizzazione di 2.870 miliardi di dollari, sopra quella di Cupertino che perde invece l'1%.

Il cambio in vetta riflette, oltre all'ottimismo degli investitori sul colosso di Redmond per l'intelligenza artificiale, anche le recenti difficoltà di Apple, fra la disputa per l'Apple Watch e i dubbi sulla domanda per l'iPhone.

Di oggi la notizia che la scure dei licenziamenti si abbatte anche su Google, dopo l'annuncio arrivato ieri sera da Amazon. Il colosso di Mountain View sta tagliando centinaia di posti di lavoro nei settori dell'assistenza digitale e dell'hardware oltre che nel team di ingegneri. La decisione di ridurre i costi in questi comparti è legata proprio alla concorrenza dell'intelligenza artificiale di Microsoft e OpenAI, creatore di ChatGPT, che stanno mettendo in crisi il core business di ricerca di Google.