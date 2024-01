Google licenzia centinaia di persone come previsto nel programma “taglio costi”

Roma, 11 gennaio 2024 – Anche i colossi di internet sono attenti a costi, e in questo ambito effettueranno alcune riduzioni di personale.

Il colosso di weeb, Google

Google, controllata di Alphabet , ha annunciato che licenzierà centinaia di dipendenti in diversi team nell'ambito di un programma di taglio dei costi. Lo riporta Reuters spiegando che sono in uscita anche i co-fondatori di Fitbit James Park ed Eric Friedman.

Il gruppo – riporta un’agenzia di stampa Agi - ha detto che taglierà centinaia di posti nella controllata Voice Assistant, mentre alcune centinaia di ruoli verranno eliminati nel team hardware responsabile di Pixel, Nest e Fitbit e la maggior parte delle persone del team di realtà aumentata (AR) lascerà l'azienda. La riduzione del personale riguarderà anche centinaia di ruoli nel team centrale di ingegneria.

"Nel corso della seconda metà del 2023, alcuni dei nostri team hanno apportato modifiche per diventare più efficienti e lavorare meglio, e per allineare le loro risorse alle principali priorità di prodotto. Alcuni team stanno continuando ad apportare questo tipo di modifiche organizzative, che includono l'eliminazione di alcuni ruoli a livello globale", ha detto a Reuters un portavoce di Google. Il portavoce non ha specificato il numero di ruoli interessati.