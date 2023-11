Facebook a pagamento: perché mi chiede di abbonarmi. Cosa cambia se non pago (e viceversa)

Roma, 8 novembre 2023 - “Abbonati o continua a usare senza costi”. È questo l’insolito buongiorno che Meta ha riservato ai suoi utenti che utilizzano le note piattaforme Facebook e Instagram. La società ha infatti annunciato che in Europa gli utenti potranno ora sottoscrivere un abbonamento e accedere così a nuove funzionalità. Ma cosa cambia e perché Meta chiede di abbonarci al social?

L'app di Facebook

Sommario

Meta vuole dare l’opportunità agli utenti europei di pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità. L’abbonamento, infatti, è unico e valido per entrambi i social network di Mark Zuckerberg. Chi si abbona a Meta, in altre parole, non vedrà più inserzioni e non condividerà più i suoi dati personali per scopi pubblicitari.

L’abbonamento base ha un costo di 9,99 euro al mese se sottoscritto da web. Lo stesso abbonamento, tuttavia, sale a 12,99 euro se ci si abbona da app. Questo perché verrebbero applicate le commissioni di Google o Apple. In aggiunta, se un utente possiede più di un account Facebook o Instagram il costo viene maggiorato di 8 euro al mese l’uno. Ad ogni modo, è possibile aggiungere o eliminare profili dall’abbonamento al momento della sottoscrizione.

Una volta avviata la piattaforma comparirà il messaggio con cui Meta chiede di aderire al piano di abbonamento mensile. Cliccando su “Abbonati” procederai con la sottoscrizione. Diversamente, se decidi di non abbonarti puoi cliccare su “Usa senza costi aggiuntivi”; in questo caso, però, ti verrà chiesto di acconsentire al trattamento dei tuoi dati per finalità di marketing tramite il pulsante “Accetto”. Se si procede con l’abbonamento, bisogna invece proseguire con la sottoscrizione cliccando il tasto “Continua” in basso dove apparirà il riepilogo dei costi e le modalità di abbonamento.

La società di Mark Zuckerberg ha dichiarato che l’abbonamento è frutto dei cambiamenti in materia normativa. “Le leggi stanno cambiando nella tua area geografica – spiega il messaggio di Meta agli utenti – pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al modo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni. Prima di confermare la tua scelta, scopri di più su cosa comporta ogni opzione”.