Mer Mec, 'Fs? Nessun processo formale né decisioni a breve'

'Riscontriamo ancora una volta notizie non vere riguardanti il nostro Gruppo. Come già ho già affermato recentemente, noi stiamo discutendo con alcuni player, come normalmente ci accade, di un possibile partecipazione nel nostro capitale per sostenere la crescita. Ma con nessuno di questi esiste un processo formale, nè prevediamo a breve decisioni in tal senso'. Lo dice all'ANSA Ruggiero Del Curatolo, managing director di Mer Mec, a proposito di un articolo del Messaggero secondo il quale il Gruppo Fs starebbe chiudendo l'acquisizione proprio della realtà industriale di eccellenza pugliese della diagnostica ferroviaria interamente controllata dal Gruppo Angelo Holding, riconducibile a Vito Pertosa.