Caldo estremo e notti super tropicali, ma dal weekend cambia tutto: arriva il ciclone Circe

Roma, 23 luglio 2025 – Notti super tropicali con temperature fino a 30° e giornate roventi con picchi fino a 46° e oltre. Il caldo estremo di questi giorni, che potrebbe essere anche all’origine dei 5 decessi in 24 ore, tra lunedì e martedì sulle spiagge del Salento, dovrebbe avere i giorni contati. Sabato sera è previsto l'arrivo del ciclone Circe su buona parte dell'Italia e anche al Sud. La discesa del Ciclone, che mitigherà le temperature afose di questo periodo, con calo termico anche di 10°, sarà caratterizzata dai primi forti rovesci durante la giornata di giovedì specie sulle Alpi e al Nord-Ovest.

Temporale estivo

Nel weekend temporali al centro nord, ancora afa sud

Venerdì le mappe meteo indicano una fase di maltempo diffuso al Nord e su parte del Centro, seguito da un calo termico e da qualche isolato rovescio anche al Sud, dove fino a sabato si toccheranno i 42-45°C: in pratica 7 giorni di clima sahariano senza soluzione di continuità. Circe non decreterà la fine del caldo africano ma solo una tregua come sottolinea Lorenzo Tedici de iLMeteo.it. “Con i cambiamenti climatici in atto, un'altra ondata di calore dal Maghreb non è esclusa da qui ad ottobre, in quanto ormai l'estate italiana dura 5 mesi e non più 3 mesi come da calendario astronomico”.

L’esperto: “Notti super tropicali come in Africa”

"30°C di notte e 46°C di giorno non è il clima italiano, qualcosa sta cambiando, a dispetto di quello che dicono i negazionisti climatici" ribadisce il meteorologo, confermando “numeri impressionanti rispetto a quello che succedeva 20 o 30 anni fa. Le temperature sono salite anche di 5-7°C, specie durante l'estate. Il nostro clima sta andando alla deriva sempre più verso quello nordafricano. Le notti con 30°C di temperatura minima sono definite 'notti super tropicali' dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia: ebbene, una volta queste notti super tropicali si registravano nei paesi asiatici, afosi e appunto tropicali o equatoriali, i 30°C di notte erano normali in Africa o, appunto, in generale tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno: ora le notti super tropicali con 30°C di minima sono arrivate in modo diffuso anche in Italia soprattutto in Calabria e Sicilia.

Caldo in aumento fino a venerdì: 3 città da bollino rosso

Intanto il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore mostra una settimana con temperature in costante aumento: in crescendo, venerdì 25 luglio previste 3 città da bollino rosso, sui 27 capoluoghi monitorati: Campobasso, Palermo e Pescara. Mentre saranno 8 quelle da bollino arancione: Bari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Quattro invece le città da bollino giallo: Ancona, Cagliari, Latina e Napoli.

E se le massime superiori ai 40°C erano un'eccezione che durava al più 2-3 giorni sulle estreme regioni meridionali e 1-2 giorni al Centro Italia, sottolinea Tedici, adesso il clima nordafricano persiste pure al Nord per intere settimane. Con buona pace dei negazionisti del cambiamento climatico.