Vola il valore del Bitcoin dopo l’ok della Sec agli Etf. Ai massimi da dicembre 2021. Cosa succede

New York, 11 gennaio 2024 – Bitcoin ai massimi dal dicembre 2021, dopo che la Securities and Exchange Commission (Sec), l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi, ha approvato i primi Etf spot sul bitcoin. Alle 16 era in rialzo di oltre il 6,5% a 48.993,49 dollari, secondo Coin Metrics, dopo aver toccato i 49.000 dollari. Il prezzo di ether, la seconda criptovaluta al mondo, sale del 6% a 2.626,80 dollari, la quotazione più alta dal maggio 2022.

Bitcoin (foto Ansa)

La decisione della Securities and Exchange Commission consentirà agli investitori tradizionali di acquistare e vendere bitcoin con la stessa facilità delle azioni e dei fondi comuni di investimento.

Il prezzo è più che raddoppiato l'anno scorso, una sorta di ripresa dopo un 2022 turbolento per l'industria delle criptovalute, quando diverse società importanti sono crollate, in particolare la crypto exchange Ftx.