Borsa europea in ribasso a causa dell'inflazione statunitense Le Borse europee chiudono in calo in scia con Wall Street dopo l'inflazione negli Usa. Fed potrebbe non tagliare i tassi, mentre si cercano indizi su mosse Bce. Rendimenti titoli di Stato poco mossi. Londra (-0,98%), Francoforte (-0,86%) e Parigi (-0,52%).