Italdesign per Piemonte meets China-Torino Automotive Design

Dalla collaborazione tra la tradizione manifatturiera piemontese e l'industria automobilistica cinese nasce il premio internazionale Piemonte meets China - Torino Automotive Design Award, un progetto che celebra il valore del design automotive come strumento di dialogo interculturale, promosso dal China Design Center (Cdc Milano), istituzione dedicata alla promozione della collaborazione e dello scambio culturale tra la Cina e l'Italia nel campo del design.

Il Piemonte, con la sua storica Vehicle Valley, rappresenta un polo di riferimento a livello globale per le sue capacità progettuale e produttiva nel settore automobilistico. È proprio questa expertise che rende Torino il luogo ideale per ospitare un premio che mette al centro la creatività, l'innovazione e la contaminazione culturale all'insegna dell'automotive design.

"Logo e trofeo del premio", commenta Massimo Borrelli, Senior Industrial Designer di Italdesign, "sono il risultato di una riflessione su tre elementi chiave: il territorio del Piemonte, la Cina e il linguaggio del design automobilistico". Pur suggerendo le iniziali "P" di Piemonte e "C" di Cina, il logo non ha una direzionalità fissa. "Può essere ruotato, letto come un abbraccio, un gesto di apertura e circolarità", continua Borrelli. Il trofeo nasce come estrusione del logo, come sua proiezione tridimensionale. La disposizione del nome del premio lungo il corpo del trofeo è frutto di una scelta corale, condivisa fra i partner del progetto: evitare un basamento aggiuntivo per non interrompere la verticalità e la pulizia slanciata del segno.

La cerimonia di premiazione si terrà il 26 settembre e sarà parte del programma del Salone Auto Torino in calendario dal 26 al 28 settembre.