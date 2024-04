Def 2024, via libera in Cdm. Tributi e imposte su successioni e bollo. Le decisioni

Roma, 9 aprile 2024 – Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al Def 2024. All'ordine del giorno del Cdm, tra le altre cose, oltre al Documento di Economia e Finanza (Def) c’erano l'esame preliminare di disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti; la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

10:35 Def approvato: Pil 2024 fissato al +1% Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di economia e finanza. Il Pil del 2024 è stato fissato al +1%. Nella Nadef il Pil programmatico per quest'anno era al +1,2% 10:19 Un Def più asciutto che in passato Il Documento di economia e finanza "sarà molto più asciutto rispetto ai documenti degli anni passati". Lo affermano fonti di governo mentre è in corso il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al Def 10:15 Pesante inpatto del Superbonus Per quanto riguarda le previsioni sulla crescita economica nel Def il governo intende proseguire sul metodo adottato finora, fornendo numeri "il più possibile realistici, non gonfiati né troppo impostati alla prudenza», al netto tuttavia della congiuntura internazionale «volatile a causa dei conflitti in atto". Un metodo di lavoro, sottolineano fonti di governo "che ha dato e continua a dare risultati". Dal documento emergerà, inoltre, "il pesante impatto del superbonus" sui conti pubblici e sui dati macroeconomici di riferimento. Approfondisci: Superbonus, il debito per lo Stato supera 122 miliardi di euro 09:30 Iniziato il Cdm E' iniziata a Palazzo Chigi la seduta del consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, tra le altre cose, il Documento di Economia e Finanza