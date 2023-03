Carne sintetica, come si produce e chi ci sta investendo: da Gates a Branson

Roma, 30 marzo 2023 – Dopo i paletti all’utilizzo della farina di insetti, è arrivato puntuale dal governo anche il no alla carne sintetica. Lo stop alla carne, al pesce e al latte sintetico deciso nella seduta del Consiglio dei ministri di martedì 28 marzo, punisce con sanzioni da 10 a 60mila euro, oppure fino al 10% del fatturato totale annuo, le aziende italiane che producono alimenti, bevande e mangimi realizzati in laboratorio partendo da cellule animali. Ma attenzione: i divieti contenuti all’articolo 2 del ddl non si applicheranno ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora insomma l’Efsa, l’autorità Ue per la sicurezza alimentare, dovesse approvarne l’uso negli Stati membri, per le regole comunitarie della libera circolazione dei beni e dei servizi l’Italia non potrebbe opporsi alla loro distribuzione. In pratica, con questa legge le aziende italiane vengono tagliate fuori da un settore ancora agli albori ma in fortissima crescita, quello degli alimenti sintetici alternativi ai prodotti animali. Di cosa si tratta? Il primo hamburger 2.0 è stato prodotto dieci anni fa, nel 2013, nel laboratorio di Mark Post, cardiologo e professore di fisiologia vascolare all'università di Maastricht, con uno sforzo finanziario non...