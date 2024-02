E’ febbre Btp, collocati 8,25 miliardi per i Buoni a 5 e 10 anni. I Btp Valore oltre 14 miliardi in 3 giorni

Milano, 28 febbraio 2024 – E’ febbre Btp. Non solo per i Btp Valore, che stanno superando i record fatti segnare nelle prime due emissioni, ma anche per l’asta dei Btp a 5 e 10 anni.

I Btp a 5 e 10 anni

Il tesoro oggi ha collocato 8,25 miliardi di euro in Btp in due aste a 5 e a 10 anni. Nella prima, a fronte di una richiesta pari a 5,26 miliardi, ne sono stati assegnati 3,75 miliardi, con un rapporto di copertura dell'1,40. Il rendimento lordo dei titoli è pari al 3,41%, in aumento di 28 punti base. Nella seconda asta, a fronte di una richiesta pari a 6,1 miliardi di euro, ne sono stati assegnati 4,5 miliardi, con un rapporto di copertura dell'1,36. Il rendimento lordo dei titoli è pari al 3,91%. Lo comunica la Banca d'Italia. Inoltre, comunica l'istituto di via Nazionale, in una terza asta a 8 anni, sono stati collocati 1,5 miliardi di euro in CCTeu. La richiesta è stata pari a 2,6 miliardi (rapporto copertura a 1,74). Il rendimento dei titoli è in calo di 3 punti base al 5,20%.

Il Btp Valore

Continua il boom di vendite di Btp Valore, il buono di Stato destinato ai piccoli risparmiatori in collocamento fino a venerdì 1 marzo alle 13, Il Btp Valore supera, sino ad ora, infatti i 3,1 miliardi di sottoscrizione nel terzo collocamento. Al momento sono stati sottoscritti 115.860 contratti. Sommati agli 11 miliardi raccolti nei primi due giorni, l'ammontare totale è al momento supera i 14 miliardi di euro. Il collocamento proseguirà fino alle 13 di venerdì prossimo, salvo il caso in cui il Tesoro decida di chiuderlo anticipatamente.