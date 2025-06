Nuova Stazione Elettrica di Terna a Pergine Valsugana: ridotte le emissioni di CO2

Nell'ambito del riassetto della rete a 132 kilovolt previsto da Terna nell'area di Trento, è entrata in esercizio la nuova Stazione Elettrica (SE) in località Cirè, nel comune di Pergine Valsugana. L'infrastruttura - sottolinea una nota di Terna - è stata collegata alla nuova Cabina Primaria di Set distribuzione e, tramite i raccordi aerei e in cavo interrato, alle cabine di Ora e Borgo Valsugana entrambe di proprietà del distributore locale e all'esistente SE Trento Sud di Terna.

Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha investito circa 43 milioni di euro, permetterà una maggiore affidabilità all'alimentazione del carico della città di Trento, limitando al minimo le perdite di trasmissione di rete, con conseguente riduzione di emissione di anidride carbonica pari a circa 6.300 tonnellate per anno. Inoltre, il completamento dell'opera - prosegue la nota - consentirà la demolizione di oltre 12 chilometri di linee aeree e 59 sostegni di cui 55 risalenti agli anni '40, che attualmente attraversano il centro abitato di Trento. Il piano ha già visto la rimozione dei conduttori e di 4 sostegni nel comune di Pergine Valsugana.

Il Piano di sviluppo 2025-2034 di Terna prevede per il Trentino-Alto Adige un investimento di 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni. Circa la metà delle risorse saranno destinate alla provincia autonoma di Trento. Le nuove infrastrutture consentiranno di rafforzare la magliatura della rete, incrementando l'efficienza e l'adeguatezza del sistema elettrico.