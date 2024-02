Guida ai Btp Valore febbraio 2024: come comprarli. Rendimenti, Isin e collocamento

Roma, 25 febbraio 2024 – Lunedì 26 febbraio è il giorno della terza emissione dei Btp Valore, il Buono del tesoro pluriennale appositamente pensato per i piccoli risparmiatori. Ma quando e come si possono acquistare i Btp Valore di febbraio 2024? Che rendimenti hanno? Convengono? Vediamo di fare un po’ di ordine.

Come comprare i Btp Valore di febbraio 2024

Come detto i Btp Valore sono Buoni del tesoro pluriennali pensati per i piccoli risparmiatori (non per investitori istituzionali come ad esempio: fondi di investimento, banche, fondi assicurativi e pensionistici). Hanno rendimenti crescenti e garantiscono il capitale investito. Anche per l’emissione dei Btp Valore di febbraio 2024 ai risparmiatori verranno pagate le cedole ogni tre mesi, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo. Un tasso per i primi 3 anni e un tasso più elevato nei successivi 3. In questa emissione avranno una durata complessiva di 6 anni.

Venerdì sono stati annunciati dal Mef i rendimenti minimi garantiti per il Btp Valore di febbraio 2024 e sono:

3,25% per i primi 3 anni

4% per gli ultimi 3 anni

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo.

Per chi terrà in portafoglio i Btp Valore di questa emissione fino alla scadenza (nel 2030) oltre alle cedole trimestrali ci sarà un premio finale dello 0,7%.

Come detto i Btp Valore possono essere comperati sono dai piccoli risparmiatori. Il taglio minimo acquistabile è 1000 euro.

Il codice Isin del Btp Valore di febbraio 2024 durante il periodo di collocamento è IT0005583478. Il codice Isin è un codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari ed è necessario per portare a termine le operazioni di acquisto.

Per il Btp Valore, come per tutti i titoli di Stato, la tassazione è pari al 12,5%; da sottolineare anche che il titolo non è soggetto alle imposte di successione e non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione.

Dall’orario di apertura della Borsa (alle 9), degli istituti bancari e degli Uffici Postali, lunedì 26 febbraio, si potranno acquistare i Btp Valore febbraio 2024. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, per il tramite di Intesa Sanpaolo e UniCredit. Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi allla propria banca o all’Ufficio postale dove si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Per informazioni i siti di riferimento sono quelli del ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento del Tesoro alla sezione “Debito pubblico”. E' possibile anche scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato btpvalore@mef.gov.it.

Ad ogni modo i Btp Valore piacciono agli italiani. Nelle prime due emissioni ne hanno comprati per un valore pari a 35,38 miliardi con scadenza giugno 2027 e ottobre 2028.

Per un’analisi più approfondita: i Btp Valore convengono? Sono rischiosi?

Nel dettaglio dei precedenti collocamento: nell'operazione di giugno 2023, quando il Mef fece il pieno con un risultato record di 18,14 miliardi, i tassi furono del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due. Ad ottobre invece, a fronte di una raccolta di 17,2 miliardi, i rendimenti sono stati fissati al 4,1% per i primi tre anni e al 4,5% per i due anni successivi.