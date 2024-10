Italgas acquista 2i Rete Gas, operazione da 5,3 miliardi

Italgas annuncia che F2i SGR e Finavias hanno accettato l'offerta vincolante per l'acquisto della loro partecipazione in 2i Rete Gas e si è quindi provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita. Il corrispettivo (equity value) dell'operazione è di 2,060 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto e altre passività nette al 31 dicembre 2023 sono pari a 3,246 miliardi. Il closing è previsto entro il primo semestre del 2025, a seguito dell'ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari. "L'acquisizione di 2i Rete Gas ci permette di diventare il primo operatore europeo nel settore della distribuzione del gas, dopo essere stati riconosciuti come benchmark globale in termini di innovazione e digitalizzazione", commenta l'ad di Italgas Paolo Gallo. L'accordo odierno avviene al termine di un periodo di esclusiva accordato a maggio scorso dai venditori ad Italgas. Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario mediante ricorso a un finanziamento "bridge", sottoscritto inizialmente da J.P. Morgan e sindacato ad un pool di banche finanziatrici composto da Banco BPM, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale, che sarà rifinanziato anche mediante il ricorso a un aumento di capitale in opzione, pari a 1 miliardo di euro, con l'obiettivo di mantenere l'attuale profilo di rating.