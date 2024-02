Ecco i rendimenti minimi del Btp Valore di febbraio 2024. Il Mef comunica il codice Isin

Roma, 23 febbraio 2024 – Il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha comunicato i rendimenti minimi e il codice Isin relativi all’emissione di Ptp Valore di febbraio 2024.

Btp Valore febbraio 2024

Sono stati annunciati i rendimenti minimi per il Btp Valore di febbraio 2024 e sono:

3,25% per il 1°, 2° e 3° anno

per il 1°, 2° e 3° anno 4% per il 4°, 5° e 6° anno.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo.

Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005583478. Il codice Isin è un codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari ed è necessario per portare a termine le operazioni di acquisto.

Parte da lunedì 26 febbraio la terza emissione del Btp Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori che durerà, salvo chiusura anticipata, fino a venerdì 1 marzo alle ore 13.

II Btp Valore è la famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e al mercato retail (i cosiddetti piccoli risparmiatori) facili da sottoscrivere, senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio finale extra di fedeltà riservato a chi avrà acquistato il titolo all’emissione e lo avrà detenuto fino a scadenza. Una famiglia di titoli di Stato che ha portato in cassa al Tesoro – con le precedenti due emissioni – ben 35,38 miliardi con scadenza giugno 2027 e ottobre 2028.

Anche per questa emissione del Btp Valore ai risparmiatori verranno pagate le cedole ogni tre mesi, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (sulla base cioè del cosiddetto meccanismo step-up di 3+3 anni). Detto in modo semplice: nei primi tre anni ci sarà un tasso di rendimento e negli ultimi 3 un tasso superiore.

Per il Btp Valore, come per tutti i titoli di Stato, la tassazione è pari al 12,5%; da sottolineare che il titolo non è soggetto alle imposte di successione e non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione.

Il taglio minimo acquistabile per ciascun ordine è di 1.000 euro, con la certezza di veder sempre sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Il titolo avrà, quindi, una durata di 6 anni e gli investitori riceveranno un premio finale extra di fedeltà dello 0,7% riservato a chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, per il tramite di Intesa Sanpaolo e UniCredit. Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’Ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Per informazioni i siti di riferimento sono quelli del ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento del Tesoro alla sezione “Debito pubblico”. E' possibile anche scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato btpvalore@mef.gov.it.