Siena, 20 giugno 2020 - In corso gli interrogatori agli organizzatori della staffetta "Obiettivo tricolore" nel corso della quale ieri, su una strada provinciale di Siena, il campione paralimpico Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente. I carabinieri del comando provinciale di Siena stanno ascoltando, presso la locale caserma, gli organizzatori dell'evento, ai quali stanno chiedendo maggior informazioni anche sui permessi per lo svolgimento dell'iniziativa.

La dinamica dell'incidente

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, intorno alle 17 di ieri la carovana della staffetta 'Obiettivo tricolore' stava passando nel tratto della provinciale 146, fra i comuni di Pienza e San Quirico d'Orcia, quando Alex Zanardi con la sua handbike ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un autocarro. L'impatto ha provocato una forte contusione alla testa del campione bolognese e fratture multiple. Zanardi è stato trasportato in elisoccorso Pegaso al policlinico Santa Maria le Scotte di Siena dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato tre ore. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, dove si trova tutt'ora con una prognosi riservata.

Le testimonianze

"Quando è stato trasportato sull'elicottero di soccorso Alex respirava ancora" ha detto poco dopo l'incidente uno Alessandro Cresti, giovani ciclista paralimpico, arrivato in soccorso di Zanardi poco dopo l'impatto con l'autocarro. Anche Mario Valentini, commissario tecnico della nazionale di paraciclismo, ha parlato dell'incidente: "Dall'incidente ai soccorsi sono passati venti minuti, Alex parlava. L'autotreno si è spostato di un metro, ma ha preso comunque l'handbike. Su quel rettilineo in disco all'imbocco della curva curva Alex ha cambiato traiettoria, ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante, dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato".

La Procura di Siena

La Procura di Siena ha subito aperto un fascicolo sull'incidente, ipotizzando il reato di lesioni gravissime da incidente stradale. Gli inquirenti sarebbero in possesso di un video amatoriale dell'incidente, con riprese anche nel momento dell'impatto. Prima degli organizzatori della staffetta, ad essere interrogato è stato il 44enne autotrasportatore che ha rilasciato spontanee dichiarazioni ai carabinieri della compagnia di Montelpulciano. Il conducente dell'autocarro è stato sottoposto ad alcooltest e al prelievo ematico per la ricerca di tracce di sostanze stupefacenti: entrambi i risultati degli esami hanno dato esito negativo. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime. "E' un atto dovuto" ha detto il procuratore capo Salvatore Vitello. In particolare ora i carabinieri stanno verificando se la corsa con l'handbike, su cui viaggiava lo stesso Zanardi, si sia svolta in idonee condizioni di sicurezza.