Roma, 15 febbraio 2022 - Una nuvola luminosa color magenta. Così appare Cassiopea A nell'immagine catturata IXPE, la prima inviata alla terra dal telescopio spaziale a raggi X (Imaging X-Ray Polarimetry Explorer), della Nasa, lanciato in orbita lo scorso 9 dicembre. Cassiopea A è un oggetto celeste costituito dai resti di una stella esplosa nel XVII secolo, una supernova, già esaminato con diversi telescopi, ma che grazie a IXPE potrà essere studiato sotto una prospettiva nuova.

Nell'immagine diffusa da Asi (Agenzia spaziale italiana) si vede una nebulosa violacea, dove il colore dà la misura dell'intensità luminosa: a creare quest'effetto sono le elevate temperature prodotte dalle onde d'urto dell'esplosione che ha spazzato via il gas circostante accelerando le particelle.

Le nervature blu sono invece date dall'immagine "complementare che si sovrappone a quella ottenuta grazie ai dati dei raggi X ad alta energia, mostrati in blu, raccolti dal Chandra X-Ray Observatory della NASA", spiega in una nota l'Asi. Chandra è il telescopio lanciato nel 1999 che ha fatto scoprire un oggetto compatto all'interno della supernova Cassiopea, che potrebbe essere un buco nero o una stella a neutroni. "Chandra e IXPE, con diversi tipi di rivelatori, sono in grado di produrre immagini con differenti livelli di risoluzione angolare o nitidezza".

IXPE è frutto di una collaborazione tra la NASA e l'Asi, interamente dedicata allo studio dell’universo attraverso la polarizzazione dei raggi X. E' in realtà costituito da tre telescopi installati a bordo dell'explorer con rivelatori finanziati dall’ASI e sviluppati da un team di scienziati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).