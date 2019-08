Roma, 10 agosto 2019 - Un jackpot così non si è mai visto. E non è un modo di dire. Stasera, in occasione dell'estrazione del Superenalotto numero 96, prevista per le 20, si infrangerà l'ennesimo record. Già, perché il montepremi del concorso ha ormai raggiunto e sfondato da tempo il record mondiale: nessun concorso mette in palio o ha mai messo in palio una cifra del genere. Con il '6' che latita da oltre un anno - ovvero dal giugno del 2018 - il premio è lievitato fino a raggiungere la cifra di 207,5 milioni di euro, due in più dell'ultima estrazione. Intanto il bottino comincia a fare gola anche Oltralpe. Secondo una ricerca condotta dall'agenzia specializzata Agimeg, aumentano infatti le puntate fatte in Italia da residenti all'estero. Sono in particolare gli sloveni a tentare la fortuna nelle ricevitorie di confine.

