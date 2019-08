Roma, 13 agosto 2019 - E' arrivato il tanto atteso 6. Con l'estrazione di oggi, il Superenalotto assegna lo straordinario montepremi di oltre 209 milioni di euro (209.160.441,54 per l'esattezza). La fortunata combinazione è stata giocata a Lodi, nel punto vendita Bar Marino situato in Via Cavour 46, tramite Quick Pick, ovvero un sistema che crea casualmente una schedina dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. La sestina vincente mancava dal giugno del 2018 tanto che il jackpot si era gonfiato fino a sfiorare quota 210 milioni di euro: un bottino mai visto nnelle lotterie di tutto il mondo. Con il prossimo concorso del 15 agosto si riparte dalla cifra di 50 milioni.

Qui di seguito l'estrazione 97 del 2019 con i numeri, le vincite e le quote.

Estrazione di oggi (n°97/19)

Numeri vincenti - 7 32 41 59 75 76

Numero Jolly - 21

Numero superstar - 11

Vincite e quote di martedì 13 agosto

Punti 6: 1 totalizza 209.160.441,54 €

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano 63.109,30 €

Punti 4: 661 totalizzano 482,86 €

Punti 3: 27.938 totalizzano 34,55 €

Punti 2: 489.523 totalizzano 6,13 €

Superstar

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano 48.286,00 €

Punti 3SS: 195 totalizzano 3.455,00 €

Punti 2SS: 3.078 totalizzano 100,00 €

Punti 1SS: 23.139 totalizzano 10,00 €

Punti 0SS: 53.005 totalizzano 5,00 €

Vincite Immediate: 21.881 totalizzano 547.025,00 €

I RECORD PRECEDENTI - L'ultimo 6 risaliva al 23 giugno 2018: in quell'occasione furono vinti 51,3 milioni di euro con un sistema giocato da 45 giocatori. Fino ad oggi il montepremi più alto di sempre era stato di 177,7 milioni di euro, vinti il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.

La classifica dei 5 montepremi più alti di sempre nella storia del Superenalotto:



-13/08/2019 209.000.000,00 euro Lodi;



-30/10/2010 177.729.043,16 euro Sperlonga e altre città;



-27/10/2016 163.538.707,00 euro Vibo Valentia;



-22/08/2009 147.807.299,08 euro Bagnone;



-09/02/2010 139.022.314,64 euro Parma e Pistoia.