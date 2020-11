Roma, 10 novembre 2020 - Roma vuole ricorrere ai "moduli di contenimento delle presenze", per evitare gli assembramenti come di via del Corso o sul lungomare di Ostia nello scorso weekend e che hanno destato non poche preoccupazioni nelle autorità.

L'idea è nata nel Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica che questo pomeriggio si è riunito anche a Roma per discutere della circolare del Ministro dell'Interno con cui sono state sollecitate tutte le prefetture d'Italia a prendere provvedimenti onde evitare anche nel prossimo weekend che le persone si riversino di nuovo in massa in strada nelle zone gialle.

Le regioni a rischio epidemiologico "basso" non possono disattendere le raccomandazioni dell'ultimo Dpcm per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, il rischio è di passare, come probabile succederà a Campania, Emilia-Romagna, Friuli e Veneto.

La riunione in via telematica era sotto il coordinamento del Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e ha visto la partecipazione tra gli altri della sindaca di Roma Virginia Raggi, dell'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, del comandante della polizia locale di Roma Capitale, Stefano Napoli, oltre ai vertici delle forze dell'ordine della capitale.

A tale proposito al Questore di Roma, Carmine Esposito, è stato affidato il coordinamento di un tavolo tecnico che si terrà domani, mercoledì 11 novembre, per metterev a punto i "moduli di contenimento delle presenze". I moduli poi sarano vagliarti in Prefettura nella giornata di giovedì, per essere vagliate prima del prossimo fine settimana.

Gli imput del Ministero dell'Interno chiedono anche sia garantita la libertà di movimento dei cittadini, i diritti di ristoratori e commercianti, senza che questo vada a minacciare le esigenze di salute pubblica e il controllo dell'epidemia. Quindi i "moduli di contenimento delle presenze", studiati per i luoghi ritenuti a maggior rischio assembramento, dovranno tener presente certi parametri come la specificità dei luoghi, la tipologia degli assembramenti e i flussi orari delle presenze.