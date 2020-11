Roma, 10 novembre 2020 - Il conto alla rovescia per conoscere la nuova mappa deL rischio legata all'epidemia da Coronavirus è già iniziato. Il ministro della Salute Roberto Speranza tra poche ore potrebbe firmare una nuova ordinanza che decreterà quali nuove regioni sono finite nelle zone rosse, arancioni o gialle. Il giorno successivo il giro di vite (nel caso in cui la situazione sia peggiorata) o l'alleggerimento delle restrizioni (se il quadro complessivo è migliorato) entrerà in vigore. Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha già fatto sapere che la situazione in quattro regioni è critica e che in quelle zone potrebbe scattare la serrata più dura. Secondo fonti Ansa sarebbero Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia e Giulia e Campania.

Bollettino Covid del 10 novembre

I parametri

Per stabilire le fasce di rischio vengono incrociati 21 indicatori. Si va dai nuovi casi settimanali, passando dall'indice Rt (il numero che identifica quante persone infetta in media un contagiato), arrivando alla capacità di posti letto nelle terapie intensive. Tra gli altri parametri ci sono: il numero di tamponi effettuati e l'efficacia nella raccolta e nella trasmissione dei dati. Ogni numero ha un peso diverso e il tutto viene elaborato da un algoritmo che poi arriva a definire la situazione di rischio.

Nuove regioni arancioni

Lunedì, il ministero della Salute ha fatto sapere che la Provincia autonoma di Bolzano finirà in zona rossa. Mentre Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria si coloreranno di arancione. Il giro di vite per queste regioni scatterà da domani.

Cosa si decide oggi

Roberto Speranza e i suoi uomini, utilizzando i dati raccolti ed elaborato dal Comitato tecnico scientifico, oggi dovranno decidere il destino della Campania, che potrebbe passare direttamente dalla fascia gialla alla zona rossa. Come anticipato da Brusaferro, ci sono quattro regioni che potrebbero essere inserite nella fascia ad alto rischio. E sono Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Queste quelle indicate dall'Iss, da capire come si comporterà ora il Governo. Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha già anticipato un'ordinanza anti assembramenti.

A che ora si decide

Il 4 novembre, il giorno in cui fu pubblicata la prima mappa nazionale, le prime notizie cominciarono ad arrivare attorno alle 20,20. Fu lo stesso premier Giuseppe Conte ad annunciare le regioni finite nelle zone arancioni e rosse. La decisione di lunedì (con 5 regioni in zona arancione e la provincia autonoma di Bolzano in quella rossa) è stata anticipata dai governatori delle regioni verso le 18,30. Secondo le indiscrezioni, la nuova mappa potrebbe arrivare poco dopo la pubblicazione del bollettino dei contagi. Dipenderà molto dalle verifiche dei tecnici sui dati in Campania.