Roma, 10 novembre 2020 - Anche oggi l'appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia ci fornirà un quadro analitico della situazione. Importantissimo è vedere se e come cresce la curva dei contagi dopo il weekend che - per effetto del minor numero di tamponi processati - presenta normalmente un numero assoluto di nuovi positivi più basso (qui il bollettino del 9 novembre).

Anche la giornata di oggi è caratterizzata dalla mappa a tre colori dell'Italia (zona gialla, zona arancione e zona rossa). Una mappa in continua evoluzione. Ieri sulla base nel monitoraggio dell'Iss, altre cinque regioni hanno raggiunto Puglia e Sicilia in zona arancione: sono Liguria, Umbra, Toscana, Abruzzo e Basilicata. Oggi osservata speciale è la Calabria che incredibilmente inserita in zona gialla, potrebbe trovarsi addirittura in zona rossa, quella con le maggior restrizioni. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha detto che 4 regioni sono a rischio: "Le misure sarebbero da anticipare".

Zona arancione e rossa: quali negozi restano aperti

Zona arancione: l'autocertificazione in Pdf

Sul fronte dei vaccini c'è da sottolineare che domani l'Ue darà il via libera all'avquisto di dosi del vaccino Pfizer. Mentre il Brasile ha bloccato i test di quello cinese Sinovac.

Covid, i dati di oggi

In questa sezione troverete i dati di oggi, non appena pubblici.

La tabella

Qui la tabella, non appena resa disponibile, con i dati regione per regione.

I territori / Veneto

In Veneto oggi il bollettino parla di 48 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.643 decess. I nuovi positivi sono 2.763, per un dato complessivo di 84.255. Negli ospedali sono ricoverati 1700 pazienti Covid, 116 in più da ieri, mentre nelle terapie intensive si è saliti a 210 ricoverati, 7 in più da ieri.

Marche

Nelle Marche 504 nuovi casi di 'Covid-19', il 35,3% rispetto ai 1.425 tamponi processati: si tratta di un'incidenza lievemente superiore a quella registrata ieri, che era del 35% con 262 positivi su 750 test. Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall'inizio della crisi pandemica sale a 19.555. I nuovi positivi sono stati individuati 134 nella provincia di Macerata, 102 nella provincia di Ancona, 70 in quella di Pesaro-Urbino, 40 nel Fermano, 141 nel Piceno e 17 da fuori regione.

Le altre regioni

Minor numero di tamponi esaminati e conseguente calo di nuovi casi di Covid-19. In Alto Adige, dove da lunedì scorso è 'zona rossa', sono 375 i nuovi casi. In Basilicata (diventata zona rossa) 264 nuovi positivi e 2 decessi.

Le altre notizie di oggi

Via libera agli anticorpi monoclonali

Il Viminale: "Controlli anti-assembramento"

Bergamo dopo la strage: "Ora c'è immunità diffusa"

