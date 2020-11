Parigi, 9 novembre 2020 - Un vaccino efficace oltre il 90% contro il Coronavirus. La sperimentazione della società farmaceutica Pfizer, in collaborazione con BioNTech, sta dando questi risultati durante la fase 3 dei test.

I dati, forniti dal presidente della Pfizer Albert Bourla, mostrano che il vaccino sperimentale ha un'efficacia di più del 90% nel prevenire il Covid-19, ma è ancora in corso. L'alta percentuale dell'efficacia, spiegano gli esperti di Pfizer e Biontech, è stata misurata paragonando gli effetti sui primi 94 soggetti a cui è stato iniettato il vaccino o un placebo.

Dopo la fase 3 della sperimentazione i produttori potranno presentare una domanda di omologazione del vaccino, e ottenere all'autorità sanitaria Usa l'autorizzazione al commercio. La società farmaceutica statunitense, tra le più grandi del mondo nel settore della ricerca, della produzione e della commercializzazione di farmaci, prevede di metterlo in distribuzione questo mese o il prossimo.

Ma la Food and Drug Administration ha già detto che ci vorrà ancora tempo per condurre i dovuti controlli. La fase 3 dovrebbe continuare fino a quando 164 persone nella sperimentazione, su 44.000, non avranno sviluppato gli anticorpi al Covid-19. "Speriamo di poter andare avanti e ottenere questo vaccino per fermare il virus", ha commentato Kathrin Jansen, capo della ricerca e sviluppo dei vaccini di Pfizer.

Pfizer e BioNTech, società di biotecnologia tedesca dedicata allo sviluppo e alla produzione di immunoterapie attive, affermano che dopo l'ok potrebbero produrre fino a 1,3 miliardi di dosi entro il 2021.

E subito un primo effetto il vaccino Pzifer lo ha ottenuto nelle borse mondiali, Piazza Affari compresa. Dopo l'annuncio della società farmaceutica è stata euforia sui mercati mondiali, Milano inclusa.

Anche Donald Trump ha esultato alla notizia, e su Twitter ha scritto: "La Borsa va su, il vaccino arriverà presto. Report sull'efficacia al 90%. Grande notizia!".

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020