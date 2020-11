Roma, 9 novembre 2020 - "L'epidemia in Italia è in rapido peggioramento". Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, relativo al periodo 26 ottobre - 1 novembre . "Nella maggior parte del territorio nazionale - continua il report - è compatibile con uno scenario di tipo 3, ma sono in aumento il numero di Regioni/PA in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4".

"L''aumento di casi è diffuso in tutto il Paese", sottolinea il rapporto, e "questa settimana si osserva un ulteriore forte incremento dei casi che porta l'incidenza cumulativa, negli ultimi 14 gg, a 523,74 per 100,000 abitanti". Nello stesso periodo, "il numero di casi sintomatici è passato da 54.377 a 129.238". Quanto all'indice di contagio Rt, calcolato sui casi sintomatici, "è pari a 1,72", ma "si riscontrano valori medi di Rt superiori a 1,5 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane e superiori a uno in tutte Regioni/PA".

"La situazione descritta in questa relazione - prosegue il report - evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni/PA". "Tutte le Regioni/PA sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato, con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane". Dunque "è essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni/PA". A questo quadro, conclude il report, si aggiungono "problemi di tempestività e completezza nell'invio dei dati regionali al ministero della Salute", il che rischia di portare a "una sottostima della velocità di trasmissione" del virus.