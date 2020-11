Roma, 11 novembre 2020 - Il numero quotidiano dei nuovi positivi al Covid è sempre in aumento (qui il bollettino di ieri 10 novembre) come quello dei morti ma dall'odierno bollettino del ministero della Salute con i dati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri, guariti) aspettiamo oggi una conferma di quanto ritengono molti esperti: che cioè la curva del contagio stia per fortuna rallentando, sia pure in misura limitata, o quantomeno sia stabile negli ultimi giorni.

Sarà importantissimo valutare anche il numero di ricoveri e terapie intensive per capire se le strutture ospedaliere (sos a Varese: "Non c'è più posto") sono in grado di affrontare la seconda ondata. Segnali di sofferenza arrivano già da alcuni ospedali lombardi e la capacità di risposta ospedaliera è una degli indicatori su cui si basa la suddivisione dell'Italia nelle tre zone colorate (gialla, arancione e rossa) ai fini dell'aopplicazione delle misure restruittive. Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, oggi ha parlato di "lockdown plausibile. Troppi circolano". E Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia preparano ordinanze diverse.

Una buona notizia arriva sul fronte del vaccino Pfizer: l'Ue ha autorizzato l'acquisto per l'Europa di 300 milioni di dosi. All'Italia dovrebbero arrivarne 27,2 milioni di dosi. Una notiziatriste invece da Gela: intera famiglia (padre, madre e figlio) stroncata dal Covid.

Territori / Veneto

Oggi è pesante il bilancio del Veneto. I morti sono 46 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.680 decessi. Tornano a salire, anche i nuovi positivi, 3.082 nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 87.337. I pazienti ricoverati sono 1.667 cui si aggiungono i 208 in terapia intensiva.

Toscana

In crescita rispetto a ieri i dati della Toscana dove sono 69.920 i casi di positività, 2.507 in più rispetto a ieri (2.036 identificati in corso di tracciamento e 471 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,5%. I morti sono 53.

Marche

Sono 702 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore. Sono stati processati 2.067 tamponi (33,9%). Considerando il totale di 3.656 test eseguiti nell'ultima giornata, tra cui 1.589 nel percorso guariti, i casi risultano il 19,2%. Il maggior numero tra gli ultimi contagi si è registrato in provincia di Ascoli Piceno (182); seguono quelle di Ancona (177), Macerata (154), Pesaro Urbino (86), Fermo (82). Dieci i decessi.

Le altre regioni

In Alto Adige 9 nuovi decessi mentre calano i nuovi contagi: 386. Netto calo di contagi di coronavirus in Basilicata: 189 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 264 di lunedì, a fronte di 1456 tamponi processati. Tre i decessi.

Le altre notizie di oggi

