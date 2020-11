Roma, 12 novembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, la Fondazione Gimbe ha avvertito che, nella settimana 4-10 novembre, rispetto alla precedente, le terapie intensive hanno superato "la soglia di saturazione in 11 regioni", si sono registrati "2.918 decessi" ed è stata rilevata "un'impennata di contagi tra il personale sanitario". Con i numeri alla mano "stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale adottando misure proporzionate alla circolazione del virus", ha spiegato il consulente del ministero della Salute, Walter Riccardi, ma l'ipotesi di una chiusura totale "non è ancora scongiurata". A tal proposito, per cercare di contrastare l'ondata dei contagi, oggi i governatori di Emilia Romagna, Veneto e Friuli hanno emanato 3 nuove ordinanze, con misure più restrittive anti Coronavirus, rispetto a quelle previste dall'ultimo Dpcm per le regioni in zona gialla. Nel frattempo, anche nel resto del mondo la pandemia da Covid19 continua a correre e gli Stati Uniti, che restano il paese più colpito, sono alle prese con una nuova accelerazione.

Covid, il bilancio del 12 novembre

I numeri delle Regioni

Le notizie locali/ Veneto

Sono 90.901 i positivi in Veneto dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, 3.564 in più rispetto a ieri. Sale a 1876 il numero delle persone ricoverate, +103 rispetto a ieri, così come aumentano le terapie intensive (5 posti letto in più rispetto a ieri per un totale di 221). Trentotto i morti, per un totale di 2.727 dal 21 febbraio ad oggi.

Toscana

In Toscana sono 1.932 i casi positivi al Coronavirus in più rispetto a ieri, su un totale complessivo da inizio pandemia pari a 71.852 unità. I nuovi casi sono il 2,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.932 casi odierni è di 46 anni circa. I guariti crescono del 4,3% e raggiungono quota 21.198 (29,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.275.580, 15.786 in più rispetto a ieri. Sono 7.960 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 24,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.785 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 48.916, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.909 (35 in più rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano 37 nuovi decessi.

Marche

Continua a scendere l'incidenza percentuale tra i tamponi effettuati e i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche: oggi la percentuale si attesta infatti al 28,7%. Nelle ultime 24 ore sono stati 733 i nuovi positivi, su 4.186 tamponi testati: 2.547 nel percorso nuove diagnosi e 1.639 nel percorso guariti.

Alto Adige

In Alto Adige i numeri del contagio da Covid-19 tornano a salire. Nelle ultime 24 ore sono stati 694 i nuovi casi registrati su 3.437 tamponi esaminati. Nella provincia più a nord d'Italia delle 134.708 persone sottoposte al tampone, 15.164 sono risultate positive. I nuovi decessi sono 6 per un dato complessivo di 365. Resta molto forte la pressione sugli ospedali, con 470 i ricoveri Covid complessivi. I pazienti infetti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 330, ai quali si aggiungono 98 che si trovano nelle strutture private convenzionate e 42 che necessitano delle cure della terapia intensiva (5 in più rispetto al dato comunicato ieri). I pazienti Covid in isolamento presso le strutture attrezzate di Colle Isarco e Sarnes sono 117. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 8.360, mentre quelle guarite sono 5.564. I collaboratori dell'azienda sanitaria positivi al test sono attualmente 407, ai quali si aggiungono 10 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Le altre regioni

Sono complessivamente 17.091 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza: rispetto a ieri si registrano 541 nuovi casi. In Basilicata, invece, sono stati processati 1.615 tamponi, per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 228 risultati positivi.

Le altre notizie di oggi

