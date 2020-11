Roma, 11 novembre 2020 - Dopo la stretta su Toscana, Liguria, Abruzzo, Basilicata e Umbria, diventate zone arancioni, ora anche altre regioni potrebbero essere soggette a nuove restrizioni e, forse, cambiare colore, nella mappa del rischio legata all'epidemia da Coronavirus. Già ieri il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, aveva fatto sapere che la situazione in 4 regioni - Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania - è critica e che in quelle zone potrebbe scattare una serrata più dura. Oggi a mettere un punto è il governatore del Veneto Luca Zaia, che fa sapere che domani firmerà una nuova ordinanza per "dare regole a chi ancora oggi non le rispetta". "I cittadini chiedono se diventeremo zona rossa, se ci sarà un lockdown e io rispondo 'dipende da voi'", ha spiegato il governatore nel corso del punto stampa, precisando che "non possiamo permettere che i medici si trovino con i pullman di pazienti da ricoverare. Ed è per questo che dico ai cittadini di evitare gli assembramenti, di non andare in piazza, nei centri storici durante il fine settimana, non si può, non funziona così".

Ricciardi: "Persone circolano troppo. Lockdown plausibile"

Zaia ha spiegato che "nel primo pomeriggio sarò in videoconferenza con i colleghi di Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga", un incontro che "servirà per una linea comune. Poi ogni regione avrà una sua ordinanza con le sue peculiarità". Si attenderebbero, quindi, 3 proveddimenti diversi. E sull'ordinanza di Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna qualche anticipazione è già filtrata: anche qui i provvedimenti potrebbero riguardare assembramenti e mobilità ed entrare in vigore già da venerdì. "L'ordinanza - ha tenuto a sottolineare Zaia - non ci è stata chiesta da nessun,o non abbiamo una spada di Damocle sulla testa per evitare di passare di fascia. Ma l'ordinanza è necessaria di fronte alle scene viste nello scorso fine settimana. Piazze dei centri storici piene di gente".

