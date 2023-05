Roma invasa dai rifiuti, la rivolta dei vip Tortora: "Imploro l’intervento dell’esercito"

"Io imploro l’esercito ormai. Questa città è ingovernabile. Puzza. È sporca. Pericolosa". Sono le parole, disperate, affidate a un tweet dalla giornalista e conduttrice de La7, Gaia Tortora. Nel mirino la gestione dei rifiuti a Roma. Anche l’attore Alessandro Gassmann va all’attacco: "Roma è ormai una metropoli di cui vergognarsi. Fa schifo. È una discarica". La protesta vip arruola pure la showgirl Elena Santarelli: "Che profumo di primavera...", "Roma!!! Vergognoso". Poi rincara la dose: "Ecco anche in un parchetto dietro dove ci sono i bambini. Purtroppo va avanti così da troppo tempo, anche nei quartieri più centrali". Intanto il sindaco Gualtieri punta sul termovalorizzatore per risolvere il problema una volta per tutte. Ma i cittadini chiedono una soluzione subito.