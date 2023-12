Prime polmoniti tra i bimbi Covid, contagi in crescita

Aumentano nell’ultima settimana i casi di Covid-19 (+16,1%) e i decessi per il virus (+23,8%). Un trend in salita che preoccupa i medici dei Pronto soccorso. Sul fronte delle polmoniti pediatriche invece, dopo i focolai in Cina e Francia, due primi casi di polmonite da batterio Mycoplasma pneumoniae sono stati notificati anche in Italia.