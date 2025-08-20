L’amore di Militello per Pippo Baudo, abbraccio di popolo tra maxischermo e gigantografie: “Nostro orgoglio, è tornato a casa sua”

Militello (Catania) – È una lunga processione quella che da questa mattina sta rendendo omaggio a Pippo Baudo, arrivato nella sua Militello in Val di Catania ieri sera, martedì 19 agosto, alle 23,45. “Quando il carro che lo riportava qui si è fermato a casa - racconta il vigile urbano - è scattato subito l’applauso. E in quel momento abbiamo capito che lui, il signor Baudo, era davvero tornato a casa, a casa sua”. A casa, a casa, a casa sua, dicono in tanti. E c’è anche chi, davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella dove è stato posto il feretro, ha voluto salutarlo con un cartello: “Pippo Baudo, orgoglio militellese e fedele figlio della Madonna della Stella”.

A Militello, paese natale di Pippo Baudo, uno striscione ricorda il noto conduttore

Dentro, in chiesa, la figlia e il figlio di Pippo, Tiziana e Alessandro, si alternano a due passi dal feretro. Sorridono, quando possono, ai tanti arrivati qui per un brevissimo saluto. Stringono mani, si lasciano accarezzare da qualche parola di conforto. “Ma non rilasceranno nessuna dichiarazione”, si affrettano a precisare i loro amici.

A Militello, nella chiesa di Santa Maria della Stella, molti cittadini alla camera ardente di Pippo Baudo per l'ultimo saluto

Fuori, la fila è composta. Mancano ancora parecchie ore al rito funebre, ma Militello è affollata come non mai fin dalle prime luci dell’alba. “C’è chi è arrivato ieri sera e ha dormito qui davanti - raccontano quelli della biblioteca comunale -. Molti, però, arriveranno nelle prossime ore”. Un grande schermo domina la piazza: ci scorrono dentro le immagini più belle di Baudo nel corso della sua infinita carriera. Cento metri più in lì, un camion vela porta in dote un’altra sua gigantografia. Accompagnata da due sole parole: “Grazie Pippo”. Ai funerali sono attesi, tra gli altri, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, il presidente del Senato Ignazio La Russa, Lorella Cuccarini, Gigi d’Alessio e Al Bano, forse Fiorello.

Articolo in aggiornamento...