Botulino Cagliari, attese le analisi sul guacamole venduto alla Festa Latina. Lunedì l’autopsia di Valeria Sollai

Cagliari, 20 agosto 2025 – Saranno le analisi sulla polpa di avocado a stabilire se il guacamole venduto allo stand messicano della Fiesta Latina fosse realmente contaminato dal botulino. Al momento non ci sarebbe molto margine di dubbio, visto che l’esame sulla prima vittima di Monserrato, nel Cagliaritano – la 38enne Roberta Pitzali – ha confermato la presenza del batterio killer. Ma il legale di Cristian Gustavo Vincenti, il titolare dello stand indagato, prende tempo. Lunedì ci sarà l’autpsia sulla seconda vittima, la 62enne Valeria Sollai.

“Ancora non c'è la certezza che si sia trattato di botulino. Tutto è in fase di accertamento e non c'è ancora l'esito delle analisi sulla polpa di avocado perché ci vorranno dai 15 ai 30 giorni per le colture in laboratorio", dice l’avvocato Maurizio Mereu. Intanto è stato sospeso il festival itinerante che, nel frattempo, si era spostato a Tortolì, nell’Ogliastra.

Al momento sarebbero 8 i casi di intossicazione alimentare alla festa di Monserrato, tra cui una ragazzina di 14 anni e un bambino di 11, trasferito al Gemelli di Roma. Il condizionale è d’obbligo, visto che anche nel focolaio di Cosenza – dovuto ai friarielli contaminati – è spuntato un ‘caso tardivo’.

Lunedì 25 agosto verrà effettuata l’autopsia anche sul corpo della 62enne Valeria Sollai, la donna deceduta ieri dopo settimane di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale locale. Anche lei avere mangiato del guacamole allo stand messicano.

L’esame disposto dalla Procura di Cagliari sarà eseguito al Policlinico di Monserrato: dovrà stabilire le cause esatte della morte di Valeria Sollai, la cuoca di 62 anni intossicata dal botulino dopo aver consumato delle pietanze a base di guacamole alla Fiesta Latina dello scorso fine luglio a Monserrato.

La donna è la seconda vittima del batterio killer: l'8 agosto era deceduta la 38enne Roberta Pitzalis. Sollai era ricoverata al policlinico da settimane, dopo aver accusato i primi sintomi. Le condizioni erano state giudicate subito gravi, ma si erano stabilizzate nei giorni successivi. Poi l'aggravamento e la morte ieri all'ospedale universitario

È Cristian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco che ha venduto il guacamole alla Fiesta Latina di Monserrato a fine luglio, l’unico indagato. La procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte l'8 agosto scorso, di Roberta Pitzalis, 38 anni di Guasila, e di Valeria Sollai, di 62 di Monserrato, deceduta ieri al policlinico.

Il suo legale conferma di non avere nominato nessun perito di parte, né per l'autopsia già effettuato sul corpo della prima vittima, né per quanto riguarda le analisi di laboratorio sulla polpa di avocado prelevata a Tortolì, ossia la tappa successiva della Fiesta Latina dopo quella nella città metropolitana di Cagliari, annullata a seguito dei primi casi di intossicazione.

"Se servirà fare degli approfondimenti – spiega l'avvocato Mereu – sono a disposizione i campioni, come ci ha detto sia il medico dell'Istituto superiore di sanità, sia il medico legale che ha effettuato l'autopsia. I campioni sono repertati e conservati per qualsiasi futuro uso anche di contestazione di parte".

"La situazione – sottolinea il legale – è di enorme incertezza per cui non c'è possibilità neanche di commentare, se non il dispiacere per queste morti che stanno rendendo veramente pesante anche la vita del signor Vincenti, che si sente coinvolto suo malgrado in questi fatti".

Tra oggi e domani l'avvocato sarà chiamato nuovamente in procura dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare dell'inchiesta, per l'incarico a un nuovo medico legale per l'autopsia sul corpo di Valeria Sollai, la cuoca 62enne di Monserrato morta ieri al Policlinico dell'Aou di Cagliari e anche lei tra i ricoverati dopo avere partecipato alla Fiesta Latina.

Al policlinico di Monserrato resta ricoverata una ragazza di 14 anni. Già dimessi invece dall'ospedale Brotzu di Cagliari altri quattro pazienti, mentre un bambino di 11 anni è stato trasferito a suo tempo al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma la ripresa sarà lunga, fanno sapere i medici della terapia intensiva pediatrica che hanno in cura il bimbo.