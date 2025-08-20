Il testo integrale dell’omelia ai funerali di Pippo Baudo: “Generoso, discreto, aiutava senza clamore”

Militello (Catania), 20 agosto 2025 – L’omelia per i funerali di Pippo Baudo è stata affidata a don Giulio Albanese, padre spirituale del presentatore tv che gli stato accanto negli ultimi mesi. “Le ultime settimane sono state di grande sofferenza – ha raccontato il sacerdote prima della celebrazione delle esequie – . Era sotto morfina, però lucido. E, comunque, per lui è stato un tempo, sono parole sue, di purificazione, di liberazione".

Il feretro di Pippo Baudo nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello (Ansa)

Il testo integrale dell’omelia

Siamo qui riuniti, fratelli e sorelle, per rendere al nostro fratello Pippo l’ultimo saluto terreno, nella luce della fede che ci raduna. La liturgia esequiale ci invita a non vivere questo momento come un distacco senza ritorno, ma come un passaggio, un “arrivederci” nella speranza della risurrezione. Infatti – come ci ricorda il Signore stesso – “Dio non è dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui” (Lc 20,38).

L’atmosfera che si respira in questa assemblea è di partecipazione e di affetto: siamo nella sua terra natale, a Militello, là dove Pippo è voluto tornare per concludere la sua corsa terrena. Ed è proprio qui che la comunità, fatta di credenti e di persone che magari non condividono la stessa fede, si stringe attorno a lui e ai suoi familiari. È un segno eloquente di quanto dice l’Apostolo Paolo: "Se uno soffre, tutte le membra soffrono insieme; se uno è onorato, tutte le membra gioiscono con lui" (1Cor 12,26). Oggi soffriamo per la sua perdita, ma insieme vogliamo confidare nella consolazione che viene dal Signore.

Abbiamo davanti a noi due libri. Il primo è quello della vita terrena di Pippo, che in ogni uomo si chiude con la morte, il cosiddetto Dies Natalis. È un libro fatto di giorni e di anni, di fatiche e di gioie, di successi e di fragilità. Anche la vita di Pippo si è compiuta, come accade per ogni mortale: "I nostri giorni svaniscono come un soffio, e gli anni passano come un sogno" leggiamo nelle Scritture (Sal 90,9). Ma questo libro della Vita, che nella fede è Storia di Salvezza, diventa intelligibile solo alla luce di un altro libro, sì un secondo libro, che oggi è aperto davanti ai nostri occhi: la Parola di Dio. Parola che è luce ai nostri occhi!

Partiamo dalla prima lettura che ci ha ricordato sapientemente come "le anime dei giusti sono nelle mani di Dio" (Sap 3,1). Questa è la certezza che sorregge la nostra speranza: chi confida nel Signore non muore per sempre, ma vive nella sua pace. "La speranza resta piena d’immortalità" (Sap 3,4): è questa promessa che illumina il buio della morte e consola i nostri cuori. Ed è per questa ragione che il salmista canta “in Te ho posto la mia speranza”. Speranza che non può essere intesa come banale sentimento, ma innanzitutto e soprattutto come virtù! Pippo questa convinzione, nei mesi di clausura al Campus Biomedico, prima del decesso, l’aveva chiara e credo sia il conforto più rilevante per coloro che si sono dimostrati negli anni come i suoi cari amici.

Per quanto concerne il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, come avrete notato, si tratta di quello delle Beatitudini, un testo che troviamo nell’incipit del discorso della montagna che Gesù ha rivolto agli apostoli. Beatitudini che esprimono il “mondo capovolto di Dio”, quel mondo alternativo incentrato sui valori del Regno di Dio, che Pippo ha compreso nel loro vero significato soprattutto nel corso della sua infermità.

Non sono beati i potenti o i ricchi, ma i poveri in spirito, i miti, i misericordiosi, i puri di cuore (cfr. Mt 5). A questo proposito, ricordiamo che la povertà di cui si parla in questo manifesto del Cristianesimo non è la mistica della miseria, ma l’affermazione della condivisione. E non v’è dubbio che questo è stato un tratto caratteristico della Vita di Pippo. Egli ha sì conosciuto il favore del pubblico e la gioia di entrare, con garbo e competenza, nelle case di milioni di italiani. Ma al di là dei programmi e degli applausi, ciò che resta è la sua capacità di comunicare vicinanza, di dare spazio a tanti artisti e di custodire rapporti sinceri. Molti lo ricordano come uomo generoso, discreto, pronto ad aiutare senza clamore. Nel nascondimento. Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore… Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo.

Chiaramente questo non è il momento per fare esegesi di tutto il testo delle Beatitudini, ma vi è sicuramente un versetto su cui riflettere: “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati”. Sì, il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell’animo di Pippo. Soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la Mafia, un male da estirpare secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità.

Una cosa è certa: Il mondo di Dio è diverso dal mondo degli uomini: ciò che sembra debole e nascosto diventa prezioso agli occhi del Padre. È su questa misura che saremo giudicati, ed è questa la strada che ci prepara all’eternità. Le parole della Scrittura ci invitano dunque a guardare oltre l’apparenza delle cose che passano. Ecco perché, anche nel dolore della separazione, possiamo dire con fede: "In te, Signore, ho posto la mia speranza" (Sal 25,1).

Le esequie non sono soltanto un gesto di affetto verso chi ci lascia, ma sono innanzitutto un atto di fede. Ogni celebrazione funebre ci ricorda che "non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura" (Eb 13,14). È dunque un tempo di preghiera e anche di conversione, perché la morte ci ammonisce a volgere lo sguardo non alle cose che passano, ma a quelle che durano per sempre: "Non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili; le visibili sono d’un momento, le invisibili invece sono eterne" (2Cor 4,18).

Il Signore oggi ci invita a riporre in Lui la nostra speranza. "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà" (Gv 11,25): questa è la certezza che consola il cuore dei credenti. Perciò affidiamo al Padre misericordioso il nostro fratello Pippo, perché lo accolga nella sua pace e gli doni la gioia senza fine.

Preghiamo in modo particolare per i suoi familiari: per la figlia Tiziana, per il figlio Alessandro, per i nipoti Nicholas e Nicole. Il dolore del distacco pesa su di loro in modo più diretto e profondo: a loro chiediamo al Signore di donare consolazione, perché possano sentire che la morte non è l’ultima parola, ma che il legame d’amore che li unisce a Pippo – padre e nonno - trova compimento in Dio, dove nulla va perduto.

Ricordiamo anche coloro che gli sono stati accanto con dedizione e fedeltà: in particolare la sua assistente Dina che in questi mesi, anni di malattia è stata il suo vero angelo custode. Ricordiamo poi anche i tanti amici, concittadini di Militello, colleghi, artisti e persone del mondo dello spettacolo che oggi ne piangono la scomparsa: possano custodire non solo il ricordo dei successi, ma soprattutto la testimonianza di umanità, generosità e passione che Pippo ha lasciato in loro.

Fratelli e sorelle, oggi i nostri cuori sono feriti dal dolore del distacco. La morte ci sembra un abisso che inghiotte, una porta che si chiude. Ma la Parola ci ricorda che proprio lì, dove l’uomo non vede più, si apre la fedeltà di Dio. Per questo, mentre le lacrime rigano i nostri volti, la fede ci sostiene: sappiamo che il Signore non lascia soli i suoi figli, ma li prende per mano e li conduce oltre il buio. Così vogliamo credere per Pippo, nostro fratello: che ora le sue fatiche siano terminate, che le sue attese siano compiute, che i suoi desideri trovino risposta nell’abbraccio del Padre. "Se moriamo con lui, con lui anche vivremo" (2Tm 2,11). Questa è la certezza che consola il nostro pianto. La morte non ha vinto, perché Cristo ha vinto la morte. La vita non finisce, ma si trasforma: i giorni che a noi sembrano perduti, in Dio fioriscono in eternità.

E allora, mentre affidiamo Pippo al Signore della vita, chiediamo che anche per noi questo momento sia un invito alla conversione, a guardare l’essenziale, a preparare con fede l’incontro definitivo con Dio. Oggi piangiamo, ma non come chi non ha speranza (cfr. 1Ts 4,13): piangiamo con la certezza che un giorno ci ritroveremo là dove "Dio sarà tutto in tutti" (1Cor 15,28).

Vergine Maria, Madre di misericordia, prendi per mano Pippo e conducilo a Cristo. E a noi dona la forza di vivere nell’attesa, perché anche il nostro pianto diventi seme di speranza e promessa di vita eterna.

Amen.