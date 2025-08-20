Gli ultimi giorni di Pippo Baudo tra sofferenza e morfina: il racconto del padre spirituale

Militello (Catania), 20 agosto 2025 – “Le ultime settimane sono state di grande sofferenza: era sotto morfina, però lucido. Ha capito che il successo da solo non dà la felicita”. È il padre spirituale di Pippo Baudo, il missionario don Giulio Albanese, a raccontare gli ultimi giorni di vita del conduttore, deceduto sabato scorso in un ospedale di Roma all'età di 89 anni. E sarà proprio padre Giulio, così vicino a Pippo, a tenere l’omelia ai funerali di oggi nel santuario di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania.

Il ‘Pippo nazionale’, brillante e istrionico, che abbiamo sconosciuto e imparato ad amare dalla tv di casa, ha lasciato il posto a un uomo stanco, a tratti depresso e malato. È l’immagine che sta emergendo dai ricordi di chi ha condiviso l’ultimo tratto di strada con Baudo: forse una crepa nella perfezione a cui ci ha abituato, ma – come insegna l’arte giapponese del Kintsugi – nell’intimità del raccoglimento quelle crepe sono diventate oro. E di questo, in fondo, parlano i ricordi di padre Albanese.

"C'è più gioia nel dare che nel ricevere, nel capire che dobbiamo uscire fuori le mura, che dobbiamo avere uno sguardo universale, che siamo tutti fratelli. È questo il vero testamento che Pippo lascia non solo a Militello, ma anche all'Italia e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo”. Così Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo, racconta le ultime settimane della riflessione spirituale del conduttore televisivo.

Sarà Albanese, missionario, a tenere l'omelia nel santuario di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, dove da questa mattina una folla di persone ha reso omaggio alla salma di Baudo nella camera ardente.

"Le ultime settimane sono state di grande sofferenza, era sotto morfina, però lucido e comunque per lui è stato un tempo di purificazione, di liberazione. In effetti si è chiuso un libro con la sua morte, quasi un secolo di storia, ma non è solo la storia della Rai, è la storia dell'Italia, del Belpaese" e si tratta di "saperi che hanno solo una valenza culturale ma soprattutto spirituale".

"Ha avvertito, soprattutto in questi ultimi mesi di vita, questo desiderio – continua padre Giulio – ovvero di fare una sintesi, di capire che per certi versi il successo da solo non dà la felicita'".

"Se Pippo Baudo ha detto tutto quello che voleva dire ai suoi figli? Quello che posso dirvi è che mi ha detto solo di ricordare i suoi figli e che gli ha voluto bene. Mi ripeteva: 'Forse a volte ho fatto fatica a essere diretto ed esplicito, però una cosa la posso dire: ho sempre voluto bene ai miei figli. Devo dire che lo ha ripetuto costantemente”.

"La ragione fondamentale per cui Pippo Baudo è ritornato a Militello è perché qui, a Militello, ci sono le sue radici e lui esprimeva un debito di riconoscimento nei confronti di questa città, che non solo gli ha dato i natali ma, dal punto di vista valoriale, lo ha forgiato e formato". Continua così il ricordo di don Giulio Albanese all'uscita della camera ardente. '

"È tornato in questa terra, nell'amata Sicilia – dice ancora don Giulio – proprio perché egli è sempre stato convinto che questa terra è un crocevia. Un crocevia delle nazioni e da questo punto di vista rappresenta soprattutto questo primo segmento spazio-temporale del nuovo millennio. Questo tempo dove sembra affermarsi il disordine globale. C'è sempre stato questo convincimento che è anche fondato, che in fondo ciò che conta nella vita è il bene comune, il bene condiviso", dice don Albanese.

"C'è più gioia nel dare che nel ricevere, nel capire che dobbiamo uscire fuori le mura, che dobbiamo avere uno sguardo universale, che siamo tutti fratelli – aggiunge il prete –. Io direi che questa sfida, che è una sfida culturale, rappresenta il vero patrimonio-testamento che Baudo lascia non solo a Militello ma al sistema paese, all'Italia, a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere''.

L'ultimo addio di Militello a Pippo Baudo

"Pippo non ha voluto recidere il cordone ombelicale con Militello. È una giornata di lutto cittadino condiviso, di dolore per noi – dice il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone – perché Pippo veniva considerato un familiare. Abbiamo organizzato il funerale tenendo conto delle indicazioni della famiglia, con la sicurezza predisposta dalla Prefettura e dalla Questura e con gli interventi di prevenzione sanitaria concordati con l'Asp. Speriamo di chiudere questo momento con l'intensità emotiva che Pippo merita”,