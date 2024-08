Previsioni traffico autostrade, quando è meglio partire. In tempo reale: code su A1 e A14

Roma, 17 agosto 2024 – Sarà caos su strade e autostrade per il primo controesodo agostano. Le previsioni traffico sconsigliano di mettersi in viaggio per il rientro verso le grandi città nella mattina e pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto, e di domani, domenica 18 agosto, giornate da bollino rosso. Più fattibile il viaggio di chi si muove verso le località turistiche. Notti tranquille? Sì ma non troppo: quella tra domenica e lunedì sulle direttrici di rientro potrebbero essere un po’ affollata (bollino giallo). Lunedì, 19 agosto, via libera per chi parte verso il mare nel pomeriggio, mentre la mattina potrebbe nascondere qualche intoppo (bollino giallo). Ancora bollino rosso invece sulle strade del rientro in mattinata. Va meglio nel pomeriggio (bollino giallo). Tutto potrebbe essere complicato dal maltempo: le previsioni meteo infatti annunciano temporali forti per la giornata di domani e lunedì, specie al Nord e al centro, lungo la dorsale appenninica fino al versante tirrenico di Lazio e Campania.

Non cambierà la situazione il prossimo settimana: per l’intera giornata di sabato 25 e metà giornata di domenica 26, si prevede traffico intenso in direzione delle grandi città.

La situazione traffico: code da Nord a Sud

Il primo grande scoglio per gli automobilisti dell’A1 c’è stato questa mattina tra Colleferro e la Diramazione Roma Sud, direzione Roma, a causa di un tamponamento. All’altezza del 548 si è creata una lunga coda. Critica la viabilità in altri tratti dello snodo romano: code tra Anagni e Valmontone e in uscita a Fabro. Risalendo il traffico si incaglia tra Orvieto e Chianciano, a Firenze Impruneta, sulla variante di Valico (ma in direzione Firenze).

Traffico in tempo reale: gli aggiornamenti di Autrostrade per l’Italia / Live Twitter

Sull’A4 code alla barriera di Milano, verso Torino, sull’A7 (Busalla), A9 (Como-Chiasso), A10 (Albisola direzione Ventimiglia). Imbuto all’uscita di Rosignano sull’A12 e dall’Aurelia in ingresso, e dopo Chiavari verso l’allacciamento con l’A7. A14: code segnalate in direzione Taranto a San Lazzaro, e tra fermo e Grottammare, verso Nord a Vasto Sud, Riccione, Borgo Panigale, Bologna Calecchio (l’uscita è chiusa). Non mancano i problemi al traforo del Monte Bianco,sull’A22 del Brennero, su A23 A25, A26, e tangenziale di Napoli. Serpentone di macchine anche a Messina, pronte a imbarcarsi per la Calabria. Il tempo di attesa per salire sul traghetto è di oltre un’ora.