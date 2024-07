Bollino nero agosto 2024: il calendario dell’esodo e quando non possono viaggiare i Tir

Roma, 20 luglio 2024 – Esodo estate 2024: da domani domenica 21 luglio e si prevedono i primi rientri. Ma le vere criticità si preparano per agosto, in particolare il 3 e il 10 sono le giornate da bollino nero. Anche per questo l’Anas dal 27 luglio al 3 settembre rimuoverà 906 cantieri, il 70% dei cantieri ad oggi attivi (1278).

L’aumento del traffico, prevede Viabilità Italia, interesserà massivamente i primi due fine settimana di agosto, dove si prevedono partenze già dal giovedì pomeriggio con un concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì, che si potrà ulteriormente incrementare nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal bollino nero, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche.

Traffico agosto 2024: ecco come evitare le code

A questo link di Anas l’elenco dei cantieri inamovibili

Nella settimana di Ferragosto, considerata da sempre quella con più presenza di vacanzieri nei luoghi di villeggiatura, si prevede che gli spostamenti inizieranno da mercoledì 14, con un’intensità sostenuta nel pomeriggio e nella mattinata del 15, quest’ultima interessata anche da numerosi spostamenti in sede locale, per poi rimanere stabile venerdì 16, mentre da sabato 17 e domenica 18 inizieranno i primi rientri dalle vacanze, con traffico molto sostenuto, specie sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine, spostamenti che interesseranno anche lunedì 19.

Il calendario 2024 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati di questo periodo, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto:

venerdì 2 agosto dalle 16.00 alle 22.00

sabato 3 agosto dalle 08.00 alle 22.00;

domenica 4 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

venerdì 9 agosto dalle 16.00 alle 22.00;

sabato 10 agosto dalle 08.00 alle 22.00;

domenica 11 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

giovedì 15 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

sabato 17 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

domenica 18 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

sabato 24 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

domenica 25 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

sabato 31 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

domenica 1 settembre dalle 07.00 alle 22.00;

domenica 8 settembre dalle 07.00 alle 22.00;

Sempre nelle previsioni di Viabilità Italia il mese di luglio si chiuderà con il primo grande rientro dei vacanzieri nella giornata di domenica 28 luglio e la mattina di lunedì 29 luglio.