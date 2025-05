La lezione del Commodore 64 e di ChatGpt

Antico

A Città di Castello, durante una manifestazione dedicata ai giochi, si è riusciti a far dialogare un computer Commodore 64 degli anni ’80 con ChatGpt, l’intelligenza artificiale del terzo millennio. Dal punto di vista tecnico è stato spiegato come tutto ciò sia possibile, ma non ci dilunghiamo su questo aspetto. Quel che ci interessa sottolineare è il ‘combinato vincente’ fra passato e futuro, o almeno fra passato e oggi, fra tecnologie in continua evoluzione, fra mondi e culture distanti quarant’anni che oggigiorno contano quanto un’era geologica. Stupisce che l’esperimento sia riuscito? Secondo noi no, anzi: è come se quei computer avessero partorito il paradigma della necessità di una continuità fra ieri e oggi/domani. Non vi sono crescita né progresso se non si tiene conto delle conoscenze del passato. Sembrerà banale, ma il ragionamento funziona, e senza bisogno di algoritmi vari: la tecnologia va avanti e riesce a farci creare cose impensabili due decenni fa (figuriamoci quattro...) ma solo perché prima qualcuno ha gettato le basi dalle quali partire. Commodore 64 era uno ‘scatolone’ che oggi prende l’ultimo posto nell’ultimo scaffale del garage – se non è stato già smaltito, ops “conferito“ come si usa dire – ma è stato un po’ "il padre di tutte le battaglie", o almeno lo zio. Non rimpiangiamo i tempi andati, ma non dimentichiamoli neppure.