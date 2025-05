Papa Leone incontra Zelensky. “La martoriata Ucraina attende una pace giusta”

Città del Vaticano, 18 maggio 2025 – La “martoriata Ucraina attende finalmente i negoziati per una pace giusta e duratura". E’ un messaggio forte quello lanciato da Papa Leone XIV nella messa di insediamento . Prevost non lascia le parole al caso, selezionando gli aggettivi “martoriata”, lo stesso utilizzato da Francesco per parlare dell’Ucraina, e “giusta”, con riferimento a un accordo che rispetti l’integrità del Paese. E’ ancora più significativa la scelta di incontrare, in questo giorno che segna l’inizio ufficiale del suo pontificato, il presidente Volodymyr Zelensky, in udienza privata.

Volodymyr Zelensky al centro, con la moglie Olena, accanto alla leader Ue Von der Leyen (Epa via Ansa)

La guerra in Ucraina non è l’unico conflitto chiamato in causa nell’omelia. Come già aveva fatto nel giorno della sua elezione e poi le primo Regina Caeli, il Santo Padre ha ricordato che a “Gaza i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame”. Il pontefice cita anche il Myanmar dove “nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti”. ‘Pace’ è stata la prima parola pronunciata da Prevost non appena vestiti i panni del pontefice. Oggi, di fronte a 200mila fedeli, ha tratteggiato la sua idea di Chiesa, “missionaria”, con “le braccia aperte al mondo” e “lievito di concordia per l’umanità”. Una Chiesa mediatrice, non solo simbolicamente. Ieri il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha incontrato il cardinale Matteo Zuppi e discusso del modo in cui la Santa Sede può contribuire alle trattative per il cessate il fuoco. Vaticano ha ventilato l’ipotesi che proprio il Vaticano possa essere una sede per i colloqui. Intanto domani il Papa vedrà JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti.