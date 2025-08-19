Michele Bongiorno ricorda Baudo: “Era con me a portare la bara di papà al funerale”

Roma, 19 agosto 2025 – In queste giornate legate al ricordo di una figura indimenticabile come quella di Pippo Baudo non è mancato il pensiero di Michele Bongiorno, figlio di Mike. Il produttore televisivo, nato nel 1972 dalla relazione tra il ‘Re dei Quiz’ e l’ex stilista nonché produttrice tv Daniela Zuccoli, si è recato nella giornata di martedì 19 agosto per un ultimo saluto a Baudo presso la camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. La famiglia Bongiorno ci ha tenuto a rendere noto il comunicato scritto per omaggiare uno degli uomini più importanti del piccolo schermo in Italia, oltre che grande amico e collega di Mike per tantissimi anni.

Il messaggio

“Abbiamo voluto scrivere un comunicato della nostra famiglia per far sapere quanto siamo vicini alla famiglia di Pippo in questo momento e ricordare quest'amicizia sincera che c'era tra di loro –ha dichiarato Michele Bongiorno –. Ci hanno scherzato molto i giornali ma giustamente è il mondo dello spettacolo e faceva parte del gioco parlare di questa competizione. Non era una competizione, ma più un ispirarsi a vicenda e seguire il lavoro dell'altro, rispettarsi e ammirarsi artisticamente. Forse anche perché entrambi avevano questa tradizione siciliana. I nonni di papà prima di andare in America arrivavano dalla Sicilia quindi anche questo aspetto li ha uniti in qualche modo”.

Proprio sulla Sicilia, alla quale entrambi i conduttori dovevano le proprie origini, Michele ha voluto dedicare parte del suo discorso: “È una regione che amiamo moltissimo, e da bambino papà mi ci ha portato tantissime volte – ha rivelato –. Ancora adesso lo faccio con le mie figlie. È sicuramente una cultura che ci è rimasta dentro e che il papà mi raccontava sempre. E che animava sia lui che Pippo. Infatti, credo che sia giusto, dopo due giorni di camera ardente qua, che lui abbia espresso il desiderio di avere i funerali lì". Chiusura con un piccolo aneddoto su Baudo: “La cosa più importante per me, oltre ad averlo incontrato tante volte da bambino, è che era al mio fianco nel portare la bara di papà al funerale”.