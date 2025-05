L’insediamento di Papa Leone in diretta: già 10mila persone a San Pietro. Alle 9 il saluto dalla papamobile

06:37

Già 10mila persone a piazza San Pietro

Sono già decine di migliaia i pellegrini che stanno raggiungendo l'aria vaticana e oltre 10mila le persone che hanno già fatto accesso all'interno di Piazza San Pietro per la cerimonia di insediamento di papa Leone XIV. In arrivo anche le prime delegazioni estere. Lo rende noto la Questura. Poco prima delle ore 6 aperti tutti i varchi di pre filtraggio per consentire ai fedeli , già arrivati nelle prime ore della mattina, di fare ingresso nell'area riservata allestita intorno a Piazza San Pietro in occasione della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV. Tutto il dispositivo di sicurezza - sottolinea la Questura - sta assicurando l'afflusso in condizioni di accoglienza per il numeroso pubblico. Già operativo dalle prime ore di questa mattina, anche il corridoio tracciato per le vie del centro storico per garantire l'arrivo in sicurezza delle delegazioni estere che prenderanno parte alla cerimonia.