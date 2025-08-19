Dalle mozzarelle con oggetti metallici ai friarielli al botulino: la lista completa degli ultimi prodotti ritirati

Roma, 19 agosto 2025 – È un’estate difficile sotto il profilo della sicurezza alimentare: si allunga la lista dei prodotti richiamati dal Ministero della Salute per evitare rischi sulla salute dei consumatori.

Dopo i tre alimenti ritirati dagli scaffali per la possibile presenza del batterio Listeria – dalle cotolette di merluzzo in pastella ai filetti impanati e il formaggio di capra – nelle ultime ore sono stati emessi altri avvisi per le mozzarelle Granarolo, Conad e Valbontà venduta dalla catena Penny Market. Ma non solo. Dopo l’ultima vittima di botulino in Sardegna, causato da una salsa al guacamole contaminata, si riaccendono i riflettori anche sui friarielli napoletani ritirati dal mercato il 13 agosto. Ecco cosa c’è da sapere sugli alimenti da evitare per proteggersi.

Cinque diversi tipi di confezioni di mozzarelle finite sotto la lente del Ministero della Salute, tutte richiamate per “rischio fisico”. Si tratta di confezioni appartenenti a lotti diversi, ma tutte le mozzarelle sono state prodotte nello stesso stabilimento della Granarolo di Usmate Velate (Monza Brianza). Si sospetta la presenza di oggetti metallici.

"Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di NON CONSUMARE IL PRODOTTO e di riportarlo nel punto vendita di acquisto”, fanno sapere dal Ministero. Ecco quali sono e perché bisogna evitare di mangiarle, distruggendole o riportandole nel negozio dove si è acquistato il prodotto per cui è possibile chiedere il rimborso:

Mozzarella Mazi Pack X 3 , una confezione di tre mozzarelle da 125 grammi) della Granarolo venduta nei supermercati Conad, richiamata per la “possibile presenza di corpi estranei metallici ’. Lotto di produzione N5205E, identificativo di produzione IT 03 144 CE.

Carrefour Italia ha emesso il richiamo di tre prodotti per "rischio microbiologico: possibile presenza di Listeria Monocytogenes". Le informazioni sono reperibili nella pagina dedicata agli avvisi di richiamo prodotti cliccando qui.

L'azienda invita le persone in possesso di tali prodotti a non consumare e a restituire al punto vendita le confezioni di: Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio’ Carrefour Il Mercato’, in confezione da 200 grammi. Il lotto di produzione interessato è il 5212531, con data di scadenza 17 agosto 2025. Inoltre, i Filetti impanati di merluzzo d'Alaska, sempre a marchio ‘Carrefour Il Mercato’, in confezione da 220 grammi. Il richiamo riguarda il lotto 5213532, con scadenza fissata al 18 agosto 2025. Entrambi i prodotti a base di merluzzo sono realizzati dall'azienda Cite Marin nello stabilimento francese di Kervignac (FR 56.094.004 CE).

Infine il formaggio di capra ‘Buche Chevre La Belle du Bocage’, della Fromagerie Chavegrand. In questo caso il richiamo riguardava tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto. Il prodotto è commercializzato e prodotto da Fromagerie Chavegrand (FR 23.117.001 CE).

Carrefour Italia raccomanda nel richiamo che "le persone che avessero consumato questi lotti di prodotti e che presentassero febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, sono invitate a consultare il proprio medico curante segnalando il consumo. Le donne in gravidanza e le persone immunodepresse e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi. Per chiarimenti i consumatori possono contattare il numero verse 800 650 650”.

Dopo i casi di botulino scoppiati in provincia di Cosenza a causa di panini farciti con friarielli, il Ministero della Salute ha richiamato tutti i barattoli in commercio di un lotto a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria. Sono confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati, in provincia di Salerno.

Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami con data 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati - Salerno. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.