Botulino Sardegna, il figlio di Valeria Sollai: “Non mangiate da quelle bancherelle”. Si teme un altro caso in Ogliastra

Cagliari, 19 agosto 2025 – “Non mangiare nessun cibo venduto in quelle bancarelle”. È il disperato appello lanciato nei giorni scorsi sui social da Alessandro Aru, il figlio carabiniere della seconda vittima di botulino nel Cagliaritano. La donna – la 62enne Valeria Sollai, una cuoca della scuola di Monserrato – aveva mangiato del guacamole contaminato alla Fiesta Latina, un festival itinerante che dal 22 al 25 luglio era proprio a Monserrato.

"Ha mangiato allo stand messicano”, ha scritto Alessandro Aru rispondendo a un amico. Era il 31 luglio e la madre era sotto ossigeno nel reparto di rianimazione dell’ospedale locale. E, nello stesso giorno, stando a quanto scritto dagli organizzatori del festival sui social, anche a Tortolì, in provincia di Nuoro, si sarebbe verificato un altro “episodio sanitario”, non meglio precisato.

Preoccupato perché gli stand della ‘Fiesta Latina’ si stavano trasferendo in Ogliastra, il figlio della 62enne – la seconda vittima del guacamole contaminato, dopo la morte della 38enne Roberta Pitzalis – il 31 luglio Alessandro Aru aveva lanciato un appello su Facebook, un gesto di grande senso civico, che fa onore alla divisa che indossa. Il ragazzo è infatti carabinieri in servizio in Campania.

"La settimana scorsa – si legge nel post di Aru – è stato seguito in un ospedale di Cagliari un paziente (che in realtà era la madre Valeria Sollai, ndr) con sintomi neurologici ingravescenti che è finito in rianimazione. Dopo qualche giorno sono spuntati nuovi casi nelle varie rianimazioni di Cagliari, con quadri clinici simili”.

“Dopo vari accertamenti si è scoperto che tutti questi pazienti sono andati alla stessa sagra, hanno mangiato lo stesso cibo contaminato. La bancarella in questione è già arrivata in Ogliastra. Il cibo ingerito conteneva il clostridium botulinum che è un batterio molto pericoloso che produce una tossina che se non bloccata dal farmaco apposito causa una paralisi flaccida rapidamente progressiva che può provocare la morte”.

"Si consiglia vivamente di non mangiare nessun cibo venduto nelle bancarelle nelle prossime settimane. I sintomi da tenere in considerazione sono: visione doppia, alterazioni della coscienza, difficoltà di coordinazione, mal di testa forte, difficoltà a deglutire e a parlare. Qualora si presentassero questi sintomi, è necessario recarsi immediatamente al pronto soccorso. Spargete la voce. Sembra che la bancarella sia arrivata questa mattina a Tortolì….facciamo girare il più possibile, in modo che se le persone hanno consumato questa mattina, possano andare al p.s al primo segnale”.

Il post degli organizzatori della Fiesta Latina (Facebook)

La Fiesta Latina è una festa itinerante che sta facendo il giro della Sardegna. Dal 22 al 25 giugno era a Monserrato – dove si sono verificati gli 8 casi di intossicazione, tra cui due donne sono morte – e poi dal 29 luglio si è trasferito a Tortolì, in Ogliastra. Ma, stando a quanto scritto dagli organizzatori sulla pagina Facebook del festival, l’ultima serata del 1° agosto sarebbe stata sospesa. È del 31 luglio, infatti, anche questo post.

"Stiamo attraversando un momento difficile. Durante il nostro ultimo evento a Tortolì si è verificato un episodio sanitario. Anche se non abbiamo ancora tutte le risposte, abbiamo scelto di mettere in pausa l’attività immediatamente, per senso di responsabilità. Stiamo collaborando con i servizi sanitari per capire esattamente cosa è successo”.