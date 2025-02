Cosa si sono detti Trump e Zelensky nella lite furibonda di oggi davanti alle telecamere

Washington, 28 febbraio 2025 - Un colloquio che sembrava tranquillo quello tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump nello Studio Ovale e all’improvviso diventato un duro scontro come mai si era visto prima in diretta tv. Ma perché i toni sono diventati così accesi, tanto che il presidente Usa ha iniziato a urlare contro il suo omologo ucraino?

La miccia sarebbe scoppiata quando Zelensky ha detto che l'Ucraina è ancora in grado di difendersi e resistere alla Russia, mentre Jd Vance ha replicato che il suo Paese ha molti problemi. Tra i due è così iniziata una discussione accesa in cui è intervenuto Trump che ha detto a Zelensky che dovrebbe essere grato perché "non ha carte in mano", e che non può dire a Washington "voglio questo, voglio quello". In risposta, il presidente ucraino ha detto di essere venuto negli Stati Uniti "non per giocare a carte".

La lite furibonda è andata in scena davanti ai giornalisti nello Studio Ovale prima dell’inizio del bilaterale.

Acceso scontro nello Studio Ovale tra Trump e Zelensky

Entrambi i presidenti hanno alzato la voce, con Trump che ha detto a Zelensky che dovrebbe "essere riconoscente" agli Stati Uniti per l'aiuto fornito, accusando il presidente ucraino di "giocare con la Terza Guerra Mondiale". Ha anche detto al presidente ucraino, riferendosi all'intesa sulle terre rare, "o fai un accordo" o "siamo fuori". "Stiamo cercando di risolvere un problema. Non dirci cosa proveremo, perché non sei esattamente nella posizione di dare ordini", ha replicato Zelensky. Il botta e risposta è poi continuato con Trump che ha detto a Zelensky: "In questo momento non sei in una posizione molto buona" e "non hai le carte giuste ora con noi".

"Questa è ottima televisione", ha poi detto Trump dopo lo scontro di fronte a un pool di giornalisti. Il presidente americano ha chiesto dunque di continuare, muovendo nuove accuse all'ospite ucraino. Vance aveva appena definito "irrispettoso" Zelensky, colpevole di "essere venuto nello Studio ovale e aver cercato di discutere di fronte ai media" delle responsabilità del conflitto con la Russia.

Lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è andato avanti per circa 20 minuti nello Studio Ovale e un certo punto il presidente americano ha detto al leader ucraino "senza le armi degli Stati Uniti avresti perso la guerra in due settimane". In un altro passaggio lo ha insultato dicendogli che "non è tanto intelligente".