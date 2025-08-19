Suonano le sirene a Kiev, Mosca attacca ancora: la resistenza è difficile

Kiev, 19 agosto 2025 – Il volto enigmatico di Vladimir Putin lascia sempre intravedere un doppio gioco nelle sue mosse, come sta accadendo in questi giorni di vertici incrociati. Brevi, gelidi sorrisi e promesse di accordi da una parte e martellamento senza fine di bombe, droni, missili sull'Ucraina con obiettivi quasi sempre civili dall'altra. Uccidere, seminare morte e panico, incursioni per conquistare lentamente brandelli di territorio e villaggi mentre si tratta al tavolo della Casa bianca. È la strategia perversa dello zar. Da Washington il presidente - guerriero Volodymyr Zelenski ha definito gli attacchi di ieri notte "dimostrativi" delle intenzioni di Mosca e "cinica" la posizione del Cremlino. "I russi attaccano su Kharkiv, Zaporizhzhia, sulla regione di Sumy e Odessa, distruggendo edifici residenziali e infrastrutture civili. E stanno deliberatamente uccidendo persone, in particolare bambini".

Il bilancio di oggi è già cambiato probabilmente in peggio, ma quello aggiornato a ieri è di 14 morti, tra cui tre bambini , secondo l'Unicef , e 24 feriti nell'area di Kahrkiv e Zaporizhzhia. I russi hanno colpito con droni anche un impianto energetico di proprietà della compagnia azera Socar a Odessa, provocando la distruzione parziale di almeno 17 serbatoi di carburante, una stazione di pompaggio e alcune strutture amministrative. Il raid arriva 'casualmente' dopo l'annuncio dell'accordo tra Socar ed ExxonMobil per la cooperazione energetica. Un messaggio per Baku e Washington? Ma anche le forze armate ucraine non stanno con le mani in mano contro le fonti di energia. Hanno infatti rivendicato l'attacco di domenica con sistemi senza pilota alla stazione di pompaggio di petrolio di Nikolskoye, nella regione russa di Tambov, centro logistico per l'esercito. Nella botta e risposta mediatica Kiev fa anche sapere di aver gravemente ferito il generale russo Esedulla Abashev, comandante delle armate settentrionali. E in serata, prima del vertice di Washington, sirene su Kiev per il rilevamento di un MiG-31 russo, in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal. Chi vince? Chi perde? Dalla Casa bianca la premier Giorgia Meloni parla di "situazione di stallo sul campo".

L' Ucraina sul fronte è in serie difficoltà, ma non ha perso e la Russia non riesce a vincere. Le cifre della guerra però sono un favore Mosca. Il Cremlino dall'inizio del conflitto alla fine del 2024, ha preso possesso, a caro prezzo di vite umane, di circa 3.200 chilometri quadrati di territorio ucraino. L'avanzamento, lento, ma reale continua tutt'ora con Mosca che controlla circa il 18% del territorio ucraino, compresa la Crimea, seppur non in maniera uniforme. Tiene saldamente l'oblast di Luhansk al 99%, poco più della metà del Donetsk al 66% e una piccola area di Kharkiv oltre una vasta zona di Kherson e Zaporizhzhia. Ha pure occupato la parte settentrionale di Sumy, punto dal quale partì l'incursione delle truppe ucraine nel Kursk. Qui l'esercito di Kiev ha tentato senza riuscire a conquistare oltre 1000 chilometri quadrati ma ad oggi si deve accontentare più o meno dell' 1,42% della regione.