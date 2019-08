Lampedusa, 18 agosto 2019 - La Spagna minaccia di agire contro l'Italia davanti all'Unione europea per il caso Open Arms e offre il porto di Algeciras all'imbarcazione. Matteo Salvini esulta su Facebook per quello che ritiene un successo, salvo poi ripartire all'attacco al rifiuto della ong di affrontare altri sette giorni di mare. Intanto per i 107 migranti ancora a bordo non si trova ancora una soluzione. E oggi in cinque si sono gettati in acqua per cercare di raggiungere a nuoto Lampedusa, a recuperarli ci hanno pensato gli stessi volontari della ong che si sono tuffati a loro volta.

Salvini all'attacco

E Matteo Salvini continua la sua battaglia sul tema immigrazione. "Chi la dura la vince: la Spagna ha aperto i porti. Non ho risposto agli insulti, alle minacce di morte. Si ragiona con calma e si lavora da ministro", esulta il capo del Viminale alla notizia che il governo di Madrid ha dato la disponibilità all'attracco in uno dei suoi porti. Ma la ong declina l'invito. "Dopo 17 giorni in mare con 107 persone stremate e la situazione di emergenza a bordo non siamo in grado di affrontare 7 giorni di mare", fanno sapere da Proactiva. E duro arriva un nuovo commento del vicepremier: "La Ong spagnola rifiuta il porto offerto dalla Spagna. Incredibile e inaccettabile, organizzano crociere turistiche e decidono loro dove sbarcare? Io non mollo, l'Italia non è più il campo profughi d'Europa".

Già in precedenza, alla notizia che dall'ispezione sanitaria disposta dalla Procura di Agrigento non sarebbero emerse particolari criticità igienico-sanitarie tali da far scattare l'emergenza, il ministro dell'Interno aveva attaccato l'organizzazione non governativa. "Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l'Italia. Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo", aveva scritto su Twitter. Aggiungendo: "Malati immaginari, minorenni immaginari, adesso emergenze sanitarie immaginarie. La Ong Open Arms e i suoi complici stanno raggiungendo il massimo del ridicolo, gli italiani sono buoni ma non fessi".

Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi “signori” tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l’Italia. Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo. #OpenArms pic.twitter.com/ItYi4LzgYz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 agosto 2019

Intanto la Open Arms, sul proprio account, protestava duramente: "Giorno 17. Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani 'senza nome' e dei volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore". Dei migranti soccorsi finora ne sono stati fatti sbarcare 40: 13 adulti e i 27 minori.

SPAGNA CRITICA ROMA, E OFFRE PORTO - La posizione dell'Italia sulla Open Arms è "incomprensibile", sono le parole della vicepremier del governo ad interim spagnolo, Carmen Calvo. "Stiamo vedendo cosa fanno la destra e l'estrema destra in Europa", ha detto la socialista, parlando da un evento a Malaga. Come riporta il quotidiano El Pais, la Calvo ha sottolineato che "quelli spagnoli sono porti aperti". Il premier spagnolo ad interim, Pedro Sanchez, è stato più preciso e ha offerto il porto iberico di Algeciras, per lo sbarco della nave Open Arm. Lo rende noto un comunicato del governo, e lo stesso account Twitter di Sanchez.

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 agosto 2019

Inoltre "il governo spagnolo sta valutando la possibilità di agire davanti all'Unione europea o alle istituzioni per i diritti umani e il diritto marittimo internazionale contro l'atteggiamento sostenuto dal governo italiano riguardo allo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri spagnolo. Non è dello stesso parere però il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, che ha accusato il premier a interim, di "disprezzare l'Andalusia" per aver offerto il porto di Algeciras "senza essersi consultato con il governo autonomo locale".

Ma la Open Arms respinge l'offerta del premier Sanchez: un portavoce dell'Ong ha affermato che "la situazione è critica" e che, "dopo 17 giorni in mare, i migranti devono sbarcare e non si possono mettere a rischio con un viaggio così lungo". Concetto ribadito da Camps su Twitter con una mappa. Anche la Francia si è impegnata ad accogliere 40 migranti della Open Arms.

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) 18 agosto 2019

Il fondatore dell'Ong critica la soluzione proposta: "Dopo 26 giorni di missione, 17 in attesa con 134 persone a bordo, un ordine del tribunale a favore e 6 Paesi disposti a ospitare, vuoi che navighiamo per 950 miglia, circa 5 giorni in più, verso Algeciras, il porto più lontano del Mediterraneo, con una situazione insostenibile a bordo?".

OCEAN VIKING - Mentre incombe anche il caso della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere con 356 migranti a bordo, che si trova ora tra Lampedusa e Malta in attesa di un porto sicuro, ieri sera a Lampedusa sono sbarcati, senza problemi, anche 57 migranti intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza nelle acque antistanti all'isolotto di Lampione (Ag).

In un tweet di MsF si legge: "I nostri medici a bordo di Ocean Viking stanno monitorando attentamente un paziente, le cui condizioni sono peggiorate rapidamente ieri mattina". Un dottore della ong aggiunge: "Stiamo cercando di tenerlo il più stabile possibile nella clinica a bordo ma è solo una soluzione a breve termine".