Roma, 17 agosto 2019 - Altra notte, la 16esima, a bordo della Open Arms per 134 migranti. In attesa delle possibili decisioni della Procura di Agrigento che ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, la Guardia costiera ha fatto sapere che per quanto riguarda il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo "non vi sono impedimenti di sorta" allo sbarco. La comunicazione è stata data dal Comando Generale ai ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e degli Esteri, sollecitando una risposta urgente. La richiesta fa seguito alla diffida dagli avvocati della ong spagnola che chiedono "di autorizzare senza ulteriore indugio l'ingresso della Open Arms nel porto di Lampedusa".

Giorno 16.

Il mondo è testimone di quello che hanno dovuto sopportare le 134 persone che attendono di scendere sul ponte della #OpenArms.

Solo la mancanza di volontà dei politici che hanno il potere di decidere li separa da un porto sicuro.#unportosicurosubito pic.twitter.com/Mols6oVDnX — Open Arms IT (@openarms_it) 17 agosto 2019

E mentre è guerra di perizie sulla salute delle 13 persone fatte sbarcare per emergenze sanitarie, si rischia un nuovo muro contro muro per la Ocean Viking, che attualmente naviga tra Malta e Pantelleria con a bordo 350 migranti.