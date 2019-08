Lampedusa, 16 agosto 2019 - Sono 13, al momento, i migranti sbarcati dalla Open Arms e condotti a Lampedusa. Altre quattro persone sono state fatte scendere la scorsa notte per ragioni mediche. Lo fa sapere con un tweet la stessa Ong, che parla di 3 persone e di un accompagnatore fatti scendere a terra "per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate". Open Arms rilancia l'appello: "Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone". Ieri il via libera allo sbarco di cinque migranti per motivi psicologici e perché bisognosi di soccorsi sanitari. Ad accompagnarli a terra quattro loro familiari. Si trattava di sei donne e tre uomini (somali ed eritrei).

L'imbarcazione della ong spagnola si trova sempre a 150 metri dalla costa di Lampedusa dopo la decisione del Tar del Lazio, che mercoledì ha sospeso il divieto di ingresso nelle acque italiane. Ieri il Viminale ha emesso un nuovo decreto con il divieto di sbarco, ma questa volta il provvedimento non è stato controfirmato dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e da quello dei Trasporti, Danilo Toninelli. Sempre ieri il premier Conte ha annunciato che sei paesi europei sono pronti ad accogliere i migranti e a partecipare alla redistribuzione.

Il sindaco di Lampedusa

"Ormai siamo alla farsa, al ridicolo - dice il sindaco di Lampedusa, Salvatore Marcello -. Se c'è un problema serio su una nave è inutile che li facciano scendere con il contagocce". E aggiunge: "Li facciano scendere tutti, il mio discorso è sempre lo stesso: un pescatore che ha bisogno di ripararsi in qualsiasi posto del mondo chiede l'autorizzaizone e gli danno il riparo".

Quindi attacca: "Non capisco per quale motivo a una imbarcazione, al di là dei migranti a bordo, che chiede di entrare in porto per ripararsi dalle cattive condizioni non venga dato un posto per ripararsi". E ancora: "Se è normale vuol dire che non ho capito niente nella vita". Quindi avverte: "Se ci sono reati li possono valutare a terra".