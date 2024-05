Vapori nocivi in piscina. Soccorse 41 persone

Quarantuno persone sono state soccorse alle piscine Jacaranda di Milano. Ieri si è verificata una fuoriuscita di miscela di cloro, sostanza usata per la disinfezione delle vasche ma che pare sia finita per un problema tecnico nei condotti d’areazione. Cinque bambini e sei adulti sono stati trasportati in vari ospedali milanesi. Avevano sintomi respiratori, tosse e irritazione delle vie aeree ed erano in gran parte in codice di gravità "verde", quindi lieve, tranne due adulti in codice giallo.