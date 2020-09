Roma, 23 settembre 2020 - L'ondata di maltempo si abbatte su Roma, con un violento nubifragio che in serata ha interessato la Capitale: allagamenti in strada in diverse zone della città e intere vie chiuse al traffico (via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense) per un dissesto del manto stradale. Ma l'acqua ha invaso anche la Cassia, il Grande Raccordo Anulare, via di Boccea, via Cornelia e il quartiere Trieste.

Nel pomeriggio una donna è stata soccorsa in auto.

Alta anche la criticità sulle reti di trasporto pubblico: ferma la linea A della Metro tra Ottaviano e Battistini per un guasto alla rete elettrica e chiuse per allagamento le stazioni di San Giovanni e Manzoni. In difficoltà anche la circolazione dei tram: linee 2 e 19 interrotte per danni da maltempo in zona Belle Arti; linea 3 limitata a Piramide per lo stesso motivo; linea 8 interrotta in zona Induno.

Decine di interventi in poco più di un'ora da parte della pattuglie della polizia locale e dei vigili del fuoco a causa della forte pioggia. Cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all'altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all'altezza del Raccordo. Tantissime le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco per allagamenti in strada e infiltrazioni d'acqua.